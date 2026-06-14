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Troppo caldo per uscire: scopri le novità di giugno in streaming su Disney+

Troppo caldo per uscire? Accendi il condizionatore e scopri le novità di giugno su Disney+! Da The Bear 5 ad Avatar: Fuoco e Cenere,.
Troppo caldo per uscire: scopri le novità di giugno in streaming su Disney+
Troppo caldo per uscire? Accendi il condizionatore e scopri le novità di giugno su Disney+! Da The Bear 5 ad Avatar: Fuoco e Cenere,.
Roberta Bonori
Pubblicato il 14 giu 2026
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Quando l'asfalto si scioglie e l'afa diventa insostenibile, l'unica salvezza è sintonizzare il condizionatore sulla temperatura perfetta e rintanarsi in salotto. Abbassa le serrande, trova la posizione ideale sul divano e trasforma le giornate più calde in una maratona di cinema con il catalogo di Disney+, a partire da soli 5,99€.

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Il menu di Giugno: brividi e adrenalina per dimenticare l'afa

Questo mese la piattaforma offre i titoli perfetti per farti dimenticare la canicola estiva. Per goderti tutto questo al fresco, Disney+ offre tre piani flessibili adatti a ogni budget:

  • Standard con Pubblicità (5,99 €/mese): La soluzione più conveniente per accedere a tutto il catalogo in Full HD su due schermi in contemporanea.

  • Standard (9,99 €/mese o 99,90 €/anno): Streaming in Full HD senza interruzioni pubblicitarie e con la funzione di download per guardare i contenuti offline.

  • Premium (14,99 €/mese o 149,90 €/anno): La massima qualità video in 4K UHD & HDR, audio Dolby Atmos e streaming simultaneo fino a quattro dispositivi.

Ecco le novità di giugno da non perdere assolutamente:

  • The Bear (Stagione 5): Lo stress, il caos e la genialità culinaria di Carmy Berzatto e della sua brigata tornano dal 26 giugno. Una nuova stagione attesissima, densa e claustrofobica, ideale per farti dimenticare il caldo concentrandoti sui ritmi forsennati di una cucina stellata alla ricerca della perfezione.

  • Avatar: Fuoco e Cenere: Dal 24 giugno l'universo visivo e straordinario di James Cameron sbarca direttamente nella comodità del tuo salotto. Immergiti nelle profondità e nei nuovi spettacolari scenari di Pandora: un viaggio visivo così totalizzante e mozzafiato da farti dimenticare l'afa fuori dalla finestra.

Non serve sfidare le temperature record là fuori quando puoi avere il meglio del cinema mondiale a portata di telecomando. Scegli l'abbonamento perfetto per te, prepara una bibita ghiacciata e goditi lo spettacolo: l'estate non è mai stata così fresca.

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