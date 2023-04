Treppiedi per cellulare BaoLuo: ORA IN OFFERTA su Amazon a soli 11,99 Euro

Per fare delle riprese stabili, per scattare al meglio delle foto con autoscatto, o per diversi altri motivi, i supporti da scrivania e da tavolo per i cellulari sono un oggetto che può davvero salvarci la giornata, soprattutto se vogliamo creare dei contenuti perfetti per i social o per il lavoro. Non è facile trovare cavalletti e treppiedi di qualità a prezzi bassi, eppure sfruttando offerte come quella di oggi, è possibile: infatti il treppiedi per cellulare (e non solo) di BaoLuo è disponibile ora su Amazon ad un prezzo molto conveniente.

Se state cercando un prodotto di questo tipo, sappiate che da oggi su Amazon in offerta potrete aggiudicarvi il treppiedi per cellulare di BaoLuo a soli 11,99€, con uno sconto del 28% sul prezzo totale di listino.

Treppiedi BaoLuo: stabilità per cellulare e non solo, ovunque!

Si tratta di un mini treppiede comprendente il supporto salvaspazio della macchina fotografica, con il relativo peso ridotto, e le dimensioni compatte di 26,5 cm. Si tratta del compagno ideale particolarmente quando si viaggia, senza dimenticare l'uso lavorativo e casalingo di cui vi parlavamo. Le gambe a snodo mobile del treppiede sono ideali per tutte le superfici, gli angoli e le situazioni.

Il piccolo treppiede BaoLuo offre la possibilità di scattare foto eccezionali da varie posizioni, e possiede una testa a sfera di alta qualità a 360°, che può essere piegata e ruotata, e quindi ideale per interni ed esterni. Inoltre questo prodotto è l'ideale per ottenere scatti senza sfocature grazie ai piedini in gomma antiscivolo.

