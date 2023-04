Trend Casa: con Plenitude risparmi da SUBITO

Trend Casa di Eni Plenitude è sicuramente una delle più interessanti tariffe per chi vuole cambiare gestore di Luce e Gas. Vediamo come risparmiare a partire già dalla prima bolletta.

Trend Casa: scopri come risparmiare con Eni Plenitude

Grazie all'offerta TrendCasa di Eni Plenitude è possibile vedere il risparmio già dalla prima bolletta. L'offerta ha il prezzo indicizzato ed è dunque soggetta a variazioni da parte dell'Ente. I vari indici vengono mantenuti anche nella bolletta, invece, l'unico rincaro da parte del gestore sui consumi ammonta a 0,0451 €/kWh per la Luce e a 0,1730 €/Smc per il Gas. Questo extra, chiamato anche spread, viene richiesto per i consumi di Luce e Gas ed è valido sia per la Fascia Monoraria o Bioraria.

Oltre al contributo sui consumi, viene richiesto anche un ammontare fisso pari a 12 euro per la Luce e 12 euro per il Gas come costi di commercializzazione e vendita della materia. Questo contributo è fisso per 12 mesi ed è presente nella Bolletta ogni mese.

Il risparmio di Eni Plenitude arriva anche grazie alla domiciliazione delle bollette. Infatti, richiedendo l'addebito in conto corrente o carta di credito sarà possibile risparmiare 1 euro al mese per 24 mesi.

La scelta di questo fornitore di energia elettrica e gas è davvero azzeccata se ad esempio provenite dal Mercato Tutelato oppure se avete spread e costi fissi più alti rispetto a quelli offerti da Plenitude. Con Trend Casa il risparmio è garantito!

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto sinora è richiedibile ONLINE. Affrettatevi se volete passare a Plenitude, la tariffa infatti scade nelle prossime ore!

