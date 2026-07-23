3 mesi di Disney+ a 4,99 euro al mese: c'è tempo fino al 28 luglio

Si avvicina la conclusione dell'offerta lampo promossa da Disney+ sui piani mensili, disponibili a partire da 4,99 euro al mese per 3 mesifino al 28 luglio. L'iniziativa si rivolge sia ai nuovi abbonati sia ai vecchi clienti che riattivano un precedente abbonamento entro l'ultima data utile fissata dalla promozione.

Il secondo "regalo" è l'arrivo in esclusiva streaming de Il Diavolo veste Prada 2, sequel dell'iconico primo film con protagoniste Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt. La pellicola debutterà in catalogo il prossimo 29 luglio, arricchendo così un'offerta di tutto rispetto che si poggia sui grandi classici Disney, i film e le serie Marvel, l'intera saga di Star Wars, l'intrattenimento di Hulu, i film di animazione Pixar e i documentari di National Geographic.

Come cambiano i prezzi dei piani mensili di Disney+

Il piano più economico - Standard con pubblicità - passa da 6,99 euro a 4,99 euro al mese, per un risparmio di 2 euro ogni mese. Incluse vi sono da una parte la qualità video fino a 1080p Full HD, dall'altra due riproduzioni in contemporanea, con la visione di film e serie interrotta di tanto in tanto dalla pubblicità.

Risparmio più consistente per il piano Standard, il cui prezzo scontato è pari a 7,99 euro al mese per tre mesi invece di 10,99 euro. Rispetto al precedente piano la pubblicità sparisce e c'è l'aggiunta, gradita, dell'opzione Download, grazie alla quale si può scaricare un film oppure uno o più episodi della propria serie preferita per rivederli in un secondo momento quando non si è connessi a Internet.

Infine c'è il piano Premium, quello che offre l'esperienza completa di Disney+, con tanto di qualità video fino a 4K UHD & HDR, quattro visioni in contemporanea e supporto alla tecnologia Dolby Atmos. Fino al 28 luglio sarà disponibile in offerta a 10,99 euro al mese per tre mesi invece di 15,99 euro al mese.

https://youtu.be/zmBg3eo3PKM?si=VySfGKogCvwyu7Hl

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