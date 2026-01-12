Tre mesi di streaming gratuito: come funziona l’offerta Apple Music

Tre mesi gratuiti per i nuovi utenti

L’offerta è riservata esclusivamente ai nuovi abbonamenti e consente di accedere per tre mesi a tutto il catalogo Apple Music senza costi iniziali. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 € al mese, salvo disdetta. La promozione è valida una sola volta per ID Apple, indipendentemente dal numero di dispositivi acquistati.

Qualità audio e contenuti esclusivi

Apple Music punta su un’esperienza audio di fascia alta. Gli utenti possono ascoltare brani in audio lossless fino a 24-bit/192 kHz e, dove disponibile, in audio spaziale con Dolby Atmos, per una resa immersiva pensata soprattutto per cuffie compatibili e sistemi audio avanzati. A questo si aggiungono playlist curate, contenuti esclusivi e un catalogo che copre milioni di brani, podcast e radio live.

Come attivare l’offerta

L’attivazione è semplice e integrata nel sistema Apple. Dopo aver configurato o abbinato il nuovo dispositivo, basta aprire l’app Apple Music: l’offerta compare automaticamente nella schermata iniziale o nella sezione Home. In pochi passaggi si può iniziare subito l’ascolto.

Dispositivi idonei includono:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV

AirPods (incluse Pro e Max), HomePod e HomePod mini, cuffie e altoparlanti Beats (eccetto Beats Flex)

Ascolto ovunque e senza limiti

Apple Music è disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e anche via web. L’ascolto offline permette di scaricare i brani e accedervi ovunque, mentre la sincronizzazione garantisce continuità tra tutti i dispositivi associati allo stesso ID Apple.

Per conoscere l'offerta completa di Apple Music clicca qui.