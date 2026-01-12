Tre mesi di streaming gratuito: come funziona l’offerta Apple Music

Un nuovo dispositivo Apple può cambiare anche il modo di ascoltare musica: Apple Musicrilancia con un’iniziativa pensata per chi entra nell’ecosistema Apple per la prima volta. Con l’acquisto di un dispositivo Apple idoneo, è possibile ottenere 3 mesi di Apple Music gratis, senza vincoli e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Un’opportunità concreta per testare il servizio nella sua forma completa.
L’offerta è riservata esclusivamente ai nuovi abbonamenti e consente di accedere per tre mesi a tutto il catalogo Apple Music senza costi iniziali. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 € al mese, salvo disdetta. La promozione è valida una sola volta per ID Apple, indipendentemente dal numero di dispositivi acquistati.
Qualità audio e contenuti esclusivi
Apple Music punta su un’esperienza audio di fascia alta. Gli utenti possono ascoltare brani in audio lossless fino a 24-bit/192 kHz e, dove disponibile, in audio spaziale con Dolby Atmos, per una resa immersiva pensata soprattutto per cuffie compatibili e sistemi audio avanzati. A questo si aggiungono playlist curate, contenuti esclusivi e un catalogo che copre milioni di brani, podcast e radio live.
Come attivare l’offerta
L’attivazione è semplice e integrata nel sistema Apple. Dopo aver configurato o abbinato il nuovo dispositivo, basta aprire l’app Apple Music: l’offerta compare automaticamente nella schermata iniziale o nella sezione Home. In pochi passaggi si può iniziare subito l’ascolto.
Dispositivi idonei includono:
iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV
AirPods (incluse Pro e Max), HomePod e HomePod mini, cuffie e altoparlanti Beats (eccetto Beats Flex)
Ascolto ovunque e senza limiti
Apple Music è disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e anche via web. L’ascolto offline permette di scaricare i brani e accedervi ovunque, mentre la sincronizzazione garantisce continuità tra tutti i dispositivi associati allo stesso ID Apple.
Per conoscere l'offerta completa di Apple Music clicca qui.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.
