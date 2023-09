Trasportare dati non sarà più un problema col WD Elements Portable 3.0 in offerta!

Gli hard disk esterni e aggiunte interne sono all'ordine del giorno nella società moderna, grazie alla loro utilità, per trasportare dati in tutta tranquillità, ampliare la memoria di un dispositivo e così via. Western Digital è da sempre uno dei leader del settore, e se stai cercando un Hard Disk esterno portatile, la tua occasione è a portata di click!

Infatti da oggi puoi approfittare dell'offerta su Amazon per l'hard disk esterno WD Elements da 1TB a soli 56,98€, con uno sconto del 16% sul totale e un risparmio per te di circa 11€!

Più spazio da portare con te!

Si tratta di un hard disk esterno che ti regalerà non solo 1TB di spazio in più per i tuoi dispositivi (PC o console), ma anche velocità e sicurezza. Con l'interfaccia USB 2.0 avrai dalla tua parte una velocità di 480 Mbit/s, mentre la nuova USB 3.0 ti permetterà in media di arrivare a 3 GB/s.

Per quanto riguarda la compatibilità, l'hard disk esterno WD Elements è formattato per Windows, mentre per essere utilizzato su Mac deve essere riformattato. Sei pronto ad approfittare dell'offerta?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.