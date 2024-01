Trasporta al meglio il tuo portatile con la TRACOLLA HP ora in SUPER SCONTO!

Stai cercando il modo giusto per portare il tuo PC portatile in giro senza rischiare nulla? Soprattutto se si tratta di un pezzo estremamente delicato? La soluzione più grande è quella che unisce la comodità alla qualità: una Borsa Tracolla di HP dedicata!

Da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon la borsa a tracolla HP PC Essential a soli 12,99€, con uno sconto pari al 35% sul totale, risparmiando un bel gruzzoletto e avendo dalla tua una sicurezza in più.

Sicurezza per il tuo notebook, firmata HP

Se hai un PC che rispecchia le dimensioni richieste (questa borsa è per notebook di taglia 15.6'' con dimensioni 40 x 28 x 6.5 cm), questa tracolla sarà perfetta per le tue esigenze: ha un design con apertura in alto a cerniera, con maniglie robuste e la tracolla che è rimovibile all'occorrenza.

Si tratta di una borsa estremamente attillata, e potrai utilizzarla anche per apparecchi più piccoli. Questa borsa a tracolla per notebook HP è un accessorio allo stesso tempo elegante e sportivo grazie al suo splendido color grigio, che può essere utilizzato da tutti.

