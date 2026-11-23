Passare da una semplice idea su carta a un'applicazione web funzionante richiede di solito settimane di lavoro e di sviluppo oppure un incastro perfetto tra piattaforme diverse per codice, database e messa online. Con l'offerta Black Friday dedicata al creatore app IA di IONOS, il provider tedesco porta il cosiddetto "vibe coding" in una soluzione tutto incluso accessibile gratis con 25 crediti IA tramite il piano Explorer, senza richiedere carta di credito né coordinate bancarie per iniziare.

Il piano prevede un funzionamento lineare: si parte da un prompt testuale o da uno dei template di design per app già predisposti, descrivi lo strumento che vuoi realizzare e l'intelligenza artificiale genera la struttura in pochi minuti. Qui l'infrastruttura è già integrata con database, hosting e certificati SSL presenti dal primo istante permettendoti di visualizzare l'anteprima dal vivo nel browser e mettere subito online il progetto.

Il pacchetto pensato per il Black Friday consente di gestire 1 app e mette a disposizione 25 crediti IA per testare concretamente la propria idea senza alcun impegno economico iniziale, lasciando comunque la libertà di effettuare un upgrade in qualsiasi momento qualora il progetto crescesse.

Un banco di prova per sperimentare, costruire un primo prototipo o lanciare un micro-strumento mirato. L'assenza totale di vincoli fa il resto: puoi mettere alla prova la generazione via prompt, verificare come gira l'anteprima e capire se lo strumento fa al caso tuo senza spendere un centesimo.

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