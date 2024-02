Trasforma il salotto in un CINEMA con la Smart TV Hisense da 50" a PREZZO WOW

Pronto a trasformare il tuo salotto in una piccola sala cinematografica? Oggi su Amazon puoi acquistare la Smart TV Hisense da 50" QLED 4K a soli 379 euro con un mega sconto del 12%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate gratuita con Cofidis al check-out. Un'offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Smart TV Hisense da 50" QLED 4K: tutte le specifiche tecniche

La Smart TV Hisense da 50" QLED 4K si contraddistingue per specifiche tecniche elevate che la rendono un vero e proprio top di gamma del settore.

Grazie al Quantum Dot Colour, questo televisore di ultima generazione offre miliardi di nuove sfumature con livelli di luminosità incredibili: in questo modo le immagini risulteranno talmente realistiche che potrai letteralmente immergerti nei tuoi film o nei tuoi videogiochi preferiti. Lo stesso vale per l'esperienza audio: con Dolby Atmos potrai godere un suono coinvolgente per qualsiasi contenuto multimediale tu voglia.

Anche l'esperienza di gioco sarà ultra fluida con l'aiuto della Game Mode PLUS: sarai in grado di mostrare le tue abilità libero da problemi di latenza vari.

Co la Hisense QLED 4K potrai anche controllare tutto ciò che vuoi attraverso la tua voce con Alexa Built-In e un telecomando integrato con accesso diretto a molteplici contenuti tra cui Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, Rai Play e tanto altro ancora.

Per finire, il design della smart tv è ultra slim, con meno cornici e più immagini: si adatta a qualsiasi tipologia di ambiente e trasformerà casa in un vero e proprio piccolo cinema!

Oggi su Amazon puoi acquistare la Smart TV Hisense da 50" QLED 4K a soli 379 euro con un mega sconto del 12%. Un'offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.