Trasforma i tuoi testi in video con l'AI di Synthesia

Nell'era in cui viviamo i contenuti più attraenti per il pubblico sono quelli che contengono foto e video, non tutti però hanno le competenze e il tempo necessari per la loro creazione. Le soluzioni sono due: affidare il lavoro ad un'agenzia di marketing o a un professionista, oppure sfruttare l'intelligenza artificiale a proprio vantaggio, risparmiando anche sui costi così come sulle tempistiche.

Synthesia è una delle migliori piattaforme di AI Video oggi disponibili sul mercato, in grado di trasformare qualsiasi tipo di testo in un filmato con l'aggiunta di un avatar, il cui compito è di pronunciare le parole inserite. Tra le altre cose, si può provare gratis scegliendo l'account Free, per poi eventualmente valutare il passaggio a un piano a pagamento a partire da 16 euro al mese grazie al 38% di sconto.

Come funziona la piattaforma AI Synthesia

Una volta che ci si iscrive all'account Free, si può fin da subito realizzare il primo video:

Premi sul pulsante Create my first video per collegarti alla pagina dedicata alla creazione del filmato. Scegli uno tra i nove Avatar predefiniti disponibili per l'account gratuito (gli abbonati premium possono configurare un avatar personale nei minimi dettagli, ndr). Indica lo sfondo dove vorresti ambientare il video tra le varie opzioni presenti (in alternativa puoi caricare una foto in tuo possesso). Se lo ritieni opportuno, inserisci del testo tramite l'opzione Text, elementi grafici con Shape oppure immagini/video tramite Media. Nella parte inferiore inserisci lo script, vale a dire il copione, il messaggio che vuoi trasmettere al tuo pubblico. Aggiungi nel box dedicato ciò che l'avatar scelto in precedenza deve dire (Synthesia rileva in automatico la lingua, ndr). Fai clic su Music per scegliere, e poi aggiungere, la musica di sottofondo. Premi sul tasto Play per vedere un'anteprima del video. Seleziona Generate per realizzare la versione finale del filmato.

Prova gratis la piattaforma Synthesia registrando un account Free, in modo da valutare personalmente le funzionalità offerte dall'innovativo servizio basato sull'intelligenza artificiale.

