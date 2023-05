Trasforma i tuoi documenti con Soda PDF - download gratuito

Un lettore PDF è uno strumento di lavoro che non manca solitamente mai nei PC dei professionisti. Il formato PDF è infatti da tempo il più diffuso per la digitalizzazione di documenti, grazie alla possibilità di descrivere file che contengono testo e immagini a qualsiasi risoluzione ed essere compatibile universalmente con tutti gli ecosistemi.

Solitamente, funzionalità come la modifica del testo, delle immagini, l'estrazione di singole pagine o la conversione in altri formati, sono spesso disponibili soltanto a pagamento nei software più diffusi. Soda PDF ve le offre invece in maniera gratuita, insieme a diverse funzionalità, come l'OCR.

Soda PDF è un lettore compatibile con tutti i formati Adobe PDF attualmente in circolazione. È anche possibile creare PDF da oltre 300 tipologie di file o trasformarli in altri formati come Word, Excel, Power Point o immagini. Riorganizzate il documento come volete, riordinando, spostando, ruotando o estraendo singole pagine. L'interfaccia è facile da utilizzare e ben organizzata, disponendo ogni funzionalità per categoria nella barra in alto. Troverete subito quella che vi serve al momento.

L'OCR integrato consente di convertire in PDF anche i documenti scannerizzati. Si tratta di una funzione in grado di riconoscere il testo e digitalizzarlo per renderlo modificabile.

Soda PDF è disponibile con funzionalità extra anche a pagamento. Acquistando il piano annuale, sarà possibile validare i documenti attraverso l'inserimento di firme elettroniche, anche legalmente vincolanti. Si potranno inoltre aggiungere ulteriori livelli di protezione per prevenire modifiche non autorizzate, come autorizzazioni per la modifica e password con crittografia AES 256-bit.

Se non dovete essere soddisfatti, è sempre possibile chiedere un rimborso entro 30 giorni dall'acquisto, oppure recedere in qualsiasi momento l'abbonamento, è l'assistenza clienti è gratuita.

