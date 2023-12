Trasferisci SMS e MMS da iPhone ad Android in pochi clic con Backuptrans

Se stai pianificando il passaggio da iPhone ad Android e non vuoi perdere SMS e MMS, Backuptrans iPhone SMS + MMS to Android Transfer è la soluzione perfetta per te. Con un prezzo di soli 32,24 euro, questa applicazione offre un modo semplice ed efficiente per trasferire i tuoi messaggi dal tuo vecchio iPhone al nuovo dispositivo Android con un solo clic.

Ecco cosa offre Backuptrans

Le funzionalità principali di questo software includono:

Trasferimento senza sforzo : connettendo sia il tuo iPhone che il tuo telefono Android al computer, puoi trasferire i messaggi in pochi secondi, senza la necessità di jailbreak o root

Compatibilità avanzata : totalmente compatibile con l'ultimo iOS 9 e gli iPhone 6S/iPhone 6S Plus

Gestione degli allegati : trasferisci non solo testi ma anche allegati come immagini, video e audio dagli MMS dell'iPhone al tuo computer

Backup da iTunes : hai un backup su iTunes? Nessun problema. Puoi trasferire i messaggi direttamente dal backup su Android senza dover utilizzare il vecchio iPhone

Esportazione e stampa : esporta i tuoi messaggi in vari formati, tra cui txt, csv, word, pdf e html. Inoltre, hai la possibilità di stampare i messaggi

Servizio Registration Backup Service: optando per il "Servizio di Backup della Registrazione", incluso nel carrello, ti garantisci la possibilità di recuperare la tua licenza in caso di smarrimento o cancellazione accidentale della chiave

Come funziona? Ti basta collegare i tuoi dispositivi al computer, selezionare i messaggi che desideri trasferire e completare il trasferimento in pochissimi secondi. Con Backuptrans iPhone SMS + MMS to Android Transfer, hai il controllo completo sul trasferimento dei tuoi messaggi senza perdita di dati e con un'interfaccia user-friendly. Anche il prezzo lo è: soltanto 32,24 euro.

