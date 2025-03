Trasferisci foto e video a 150MB/s con la scheda SD Lexar 800x PRO da 64GB a 11€

Se hai una macchina fotografica, un Drone o una Action Cam devi sicuramente acquistare una scheda SD che ti permetta di archiviare i filmati e le foto. Quella che ti stiamo segnalando costa pochissimo ed è di qualità superiore. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Lexar 800x PRO da 64 GB a soli 11,46 euro, invece che 17,99 euro.

Forse potresti non vederlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c'è uno sconto del 36% che quindi ti permette di risparmiare un bel po' di soldi. Con questa ottima scheda SD puoi archiviare tutti i file che desideri e spostarli da un posto all'altro in un attimo. Fai alla svelta però perché si tratta di un'offerta a tempo.

Lexar 800x PRO da 64 GB con velocità super sonica

Una scheda SD deve fondamentalmente avere due caratteristiche per essere un ottimo prodotto: buona capienza e ottima velocità. Lexar 800x PRO le ha entrambe queste caratteristiche. Questa versione gode di ben 64 GB di memoria per archiviare ciò che vuoi e una velocità spettacolare fino a 150MB/s per trasferire foto e filmati anche di grandi dimensioni in pochi secondi.

Supporta l'acquisizione di immagini di alta qualità e quindi non perdi frame e la risoluzione è sempre al top. Inoltre è resistente alle alte temperature, alle vibrazioni, ai raggi X e alle cadute. I tuoi dati saranno sempre al sicuro. La puoi usare su tantissimi device per ottenere ciò che vuoi. Per ampliare la memoria dei dispositivi o per trasferire foto e video.

Insomma una promozione da non perdere. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista la tua scheda SD Lexar 800x PRO da 64 GB a soli 11,46 euro, invece che 17,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.