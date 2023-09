Trapano avvitatore by Bosch da 18V con batteria a MENO di 100€

Sei una di quelle persone che preferisce farsi i lavori a casa da solo? Allora sarai felice di scoprire questa promozione che ho scovato su Amazon. In questo momento puoi mettere nel tuo carrello il trapano avvitatore Bosch a soli 99,99 euro, invece che 141,99 euro.

Questo è proprio un prezzaccio e infatti si avvicina al minimo storico. Grazie a questo sconto del 30% potrai risparmiare ben 42 euro sul totale. Con questo attrezzo fantastico a batteria sarai in grado di fare tantissimi lavori. È pratico, leggero e troverai anche una comodissima valigetta con diversi accessori indispensabili.

Bosch: il trapano avvitatore con batteria universale da 18V

Tra le diverse caratteristiche molto interessanti troviamo la batteria universale. In pratica la potrai usare per tantissimi altri attrezzi di questo brand. È da 18V e quindi offre un'ottima potenza. Potrai tranquillamente forare i muri, il legno e il metallo. Inoltre è dotato della funzione di percussione, ottima quando c'è parecchia resistenza.

Potrai avvitare o svitare in modo semplice e veloce. Per cambiare funzione basta un clic. Anche inserire le varie punte sarà molto semplice, grazie al mandrino autoserrante. Possiede anche 20 differenti livelli di regolazione della coppia che potrai cambiare semplicemente girando la ghiera. In confezione ci sarà una pratica valigetta dove potrai riporre il trapano e all'interno un set di 32 punte per foratura e per avvitamento, nonché il caricatore.

Fai presto perché un'occasione del genere è destinata a durare poco. Quindi prima che scada e tutto si risolve in un nulla di fatto, vai su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore Bosch a soli 99,99 euro, invece che 141,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.