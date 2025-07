TransferNow, come funziona il servizio europeo per l'invio semplice e sicuro di file di grandi dimensioni

Il trasferimento rapido e sicuro di file e cartelle di grandi dimensioni rappresenta una necessità imprescindibile per professionisti, aziende e team tecnici. L’invio tradizionale tramite email spesso risulta inefficace o impossibile a causa dei limiti di dimensione degli allegati (che generalmente non possono superare i 25 MB), costringendo a ricercare soluzioni alternative che garantiscano velocità, affidabilità e semplicità d’uso.

Ma non è solo una questione di praticità: con l’aumento della sensibilità verso la protezione dei dati personali e il crescente rispetto del principio di sovranità digitale, diventa cruciale adottare strumenti che non solo facilitino il trasferimento di file pesanti, ma che siano anche pienamente conformi alle normative europee in materia di privacy e sicurezza informatica.

TransferNow è uno strumento per la condivisione file avanzata che emerge come soluzione affidabile e conforme alle normative europee per la gestione sicura dei dati. Garantisce piena compliance e aiuta a mantenere il controllo completo sui flussi informativi, senza compromettere la velocità e la facilità d’uso.

Caratteristiche principali di TransferNow

Invii fino a 5 GB gratuiti senza necessità di creare un account o validare la propria email, facilitando così un utilizzo rapido e senza barriere.

gratuiti senza necessità di creare un account o validare la propria email, facilitando così un utilizzo rapido e senza barriere. Protezione con password per garantire che solo i destinatari autorizzati possano accedere ai file.

per garantire che solo i destinatari autorizzati possano accedere ai file. Personalizzazione delle comunicazioni per adattare il messaggio e l’esperienza al brand o alle esigenze del mittente.

per adattare il messaggio e l’esperienza al brand o alle esigenze del mittente. Conformità con il GDPR, un aspetto sempre più importante in ambito professionale e aziendale.

TransferNow vs WeTransfer: le differenze chiave

Uno dei servizi web-based più conosciuti per il trasferimento file tra utenti remoti è certamente WeTransfer. TransferNow presenta tuttavia numerosi vantaggi che risultano decisivi per utenti privati, business e tecnici:

Capacità di trasferimento : TransferNow consente di inviare gratuitamente fino a 5 GB per singolo trasferimento, mentre WeTransfer limita la versione free a 2 GB.

: TransferNow consente di inviare gratuitamente fino a 5 GB per singolo trasferimento, mentre WeTransfer limita la versione free a 2 GB. Accesso senza registrazione : TransferNow non richiede né la creazione di un account né la convalida della email per l’utilizzo gratuito, riducendo le complessità e i tempi di attesa. Al contrario, WeTransfer impone un limite di 10 trasferimenti mensili nella versione gratuita e richiede una verifica via email o account.

: TransferNow non richiede né la creazione di un account né la convalida della email per l’utilizzo gratuito, riducendo le complessità e i tempi di attesa. Al contrario, WeTransfer impone un limite di 10 trasferimenti mensili nella versione gratuita e richiede una verifica via email o account. Funzionalità avanzate e compliance: Essendo un servizio europeo, TransferNow pone un forte accento sulla privacy e conformità normativa, elementi fondamentali per aziende attente alla sicurezza e al trattamento dati.

Come funziona TransferNow per il trasferimento veloce di file pesanti

L'approccio utilizzato da TransferNow per consentire il trasferimento di file e cartelle tra utenti e dispositivi remoti è semplice, ma allo stesso tempo potente ed efficace.

Accedendo alla home page di TransferNow è possibile scegliere se si desidera inviare o ricevere un file: è sufficiente cliccare sulle voci Inviare/Ricevi posizionate in basso a destra. Per inviare un file, basta trascinarlo dal file manager del sistema operativo in uso (indipendentemente dal dispositivo utilizzato) oppure cliccare sulle apposite icone per selezionare un file o una cartella memorizzati in locale.

TransferNow consente l'invio e la ricezione di file pesanti gratuitamente, senza necessità di registrazione, attese o inserimento di codici di validazione.

Basta un'email per avviare il trasferimento

Come accennato in precedenza, TransferNow non richiede alcun dato personale per avviare il trasferimento dati. Cliccando sulla scheda Inviare dei file, ci si può limitare soltanto all'inserimento dell'indirizzo email del mittente e di quello del destinatario. Gli altri campi possono essere lasciati così come sono.

Confermando l'invio dei dati con un clic sul pulsante Trasferire, sia il mittente che i destinatari ricevono un'email con il link per il download e la data di scadenza, superata la quale il materiale sarà definitivamente cancellato dai server di TransferNow.

Con un clic sulla scheda Creare un link, si ha la possibilità di effettuare un trasferimento specificando soltanto l'indirizzo email del mittente. In questo caso, infatti, TransferNow genera un link, il cui URL può essere opzionalmente personalizzato in modo da renderlo più facilmente identificabile per i destinatari.

Selezionando il pulsante Ottieni un link, TransferNow invia un'email soltanto al mittente specificato e genera un link di condivisione che può essere inviato attraverso qualunque canale di comunicazione, ad esempio attraverso i principali software di messaggistica, collaborazione e produttività.

Le icone nella schermata di trasferimento file

Con un clic sulle icone che si trovano subito al di sopra dei pulsanti Trasferire e Ottieni un link, si ha la possibilità di:

Impostare una password a protezione del download.

Definire una passphrase per la codifica dei dati lato server (piani a pagamento).

Ricevere un avviso per ogni download effettuato da terzi e sulla scadenza del link.

Decidere la scadenza del file (7 giorni per il piano free, fino a 365 giorni per i piani a pagamento).

Limitare il numero di download permessi per ogni destinatario (piani a pagamento).

Attivare o disattivare l'anteprima dei file trasmessi.

Abilitare il sistema ecommerce per la vendita di file agli utenti che lo ricevono (piani a pagamento).

Personalizzare l'interfaccia di download (la pagina che il destinatario vede al momento del prelevamento del file).

Funzionalità di ricezione avanzate

Diversamente rispetto ad altri servizi della stessa categoria, TransferNow permette di ricevere file di grandi dimensioni tramite link di caricamento sicuri. In altre parole, per snellire il lavoro a chi deve condividere file e cartelle, il mittente può cliccare su Ricevi quindi compilare i campi nella scheda Ricevi file.

Dopo aver confermato la validità dell'indirizzo email (va indicato il codice ricevuto tramite posta elettronica), si ottiene subito un link da inviare alla persona da cui ricevere file pesanti.

A caricamento dei dati completato, si ottiene un'email che informa circa la disponibilità del file condiviso, adesso pronto da scaricare.

Optando per la scheda Crea un link, non si deve neppure indicare l'email dei destinatari: TransferNow genera un link che può essere condiviso con chiunque debba trasmettere dei file.

Monitoraggio in tempo reale e report dettagliati

TransferNow offre funzionalità avanzate di monitoraggio e reporting progettate per soddisfare le esigenze di professionisti, team IT e organizzazioni che devono gestire con precisione l’invio di file.

Attraverso un’interfaccia intuitiva, gli utenti possono tracciare in tempo reale lo stato dei trasferimenti, verificare se i destinatari hanno scaricato i file, visualizzare date e orari di accesso e ricezione, ricevere notifiche automatiche via email.

Le notifiche e i promemoria sulle date di scadenza dei link sono disponibili per tutti gli utenti di TransferNow mentre il monitoraggio e il tracking dei download, oltre ai dettagli sui trasferimenti in formato PDF, sono accessibili solo attivando un piano a pagamento.

I dati condivisi con TransferNow sono sempre al sicuro!

La piattaforma TransferNow utilizza la crittografia AES a 256 bit combinata con l'uso dei protocolli TLS più aggiornati, per assicurare la protezione dei dati durante il trasferimento. Questo livello di sicurezza è essenziale per garantire la riservatezza e l’integrità dei file, particolarmente in ambito business, dove la conformità normativa richiede standard elevati.

Oltre alla possibilità di proteggere ogni trasferimento con password, TransferNow consente agli utenti premium di usufruire della crittografia SSE-C, ovvero server-side encryption con chiave gestita dall’utente, per cifrare i file su disco tramite passphrase personale.

Prima che i file siano resi disponibili per il download, TransferNow esegue inoltre una scansione antivirus automatica al fine di bloccare la diffusione di file potenzialmente dannosi. Si tratta di una misura aggiuntiva che tutela sia chi invia sia chi riceve, riducendo i rischi legati a malware e attacchi informatici.

TransferNow non accede al contenuto di nessun invio, a meno che non sia segnalato un abuso (su un link di download, ad esempio) e i file inviati siano in contrasto con i termini d'uso del servizio.

Utilizzando TransferNow dall'Italia, il servizio preimposta Regione Europa come area in cui i dati degli utenti sono conservati, fino alla scadenza. In pratica, i file rimangono sotto la giurisdizione europea, riducendo il rischio di accessi non autorizzati da parte di soggetti esterni all’Unione Europea e proteggendo i dati da legislazioni straniere meno rigorose.

Modelli di abbonamento e personalizzazione dell'esperienza

La pagina dei confronto dei piani di abbonamento riporta una tabella che mette in evidenza, a colpo d'occhio, le differenze tra i piani TransferNow disponibili:

TransferNow Free – La Soluzione Base . Con un limite di 5 GB per trasferimento e nessuna registrazione obbligatoria, questa versione gratuita è ideale per utenti occasionali o privati, con funzionalità di base ma comunque solide in termini di sicurezza e facilità d’uso. Già nel piano free, TransferNow supera i principali concorrenti.

. Con un limite di 5 GB per trasferimento e nessuna registrazione obbligatoria, questa versione gratuita è ideale per utenti occasionali o privati, con funzionalità di base ma comunque solide in termini di sicurezza e facilità d’uso. Già nel piano free, TransferNow supera i principali concorrenti. TransferNow Premium – Per Professionisti e Freelance . Il piano Premium estende il limite a 250 GB per trasferimento e aggiunge la possibilità di personalizzare la propria esperienza: creazione di link permanenti, configurazioni avanzate delle notifiche, e uso della crittografia SSE-C. È offerta una prova gratuita di 7 giorni per testare tutte le funzionalità più evolute.

. Il piano Premium estende il limite a 250 GB per trasferimento e aggiunge la possibilità di personalizzare la propria esperienza: creazione di link permanenti, configurazioni avanzate delle notifiche, e uso della crittografia SSE-C. È offerta una prova gratuita di 7 giorni per testare tutte le funzionalità più evolute. TransferNow Team – Per Team e PMI . Progettato per piccoli gruppi fino a 10 utenti, questo piano consente una gestione condivisa delle risorse, trasferimenti simultanei di grandi dimensioni e controllo centralizzato, ideale per ambienti di lavoro collaborativi.

. Progettato per piccoli gruppi fino a 10 utenti, questo piano consente una gestione condivisa delle risorse, trasferimenti simultanei di grandi dimensioni e controllo centralizzato, ideale per ambienti di lavoro collaborativi. TransferNow Enterprise – Soluzioni Personalizzate. Per grandi imprese e realtà con esigenze specifiche di sicurezza, integrazione e gestione dei dati, TransferNow offre piani su misura, scalabili e con supporto dedicato, includendo opzioni avanzate di branding, conformità e infrastruttura.

Per sviluppatori e team tecnici, TransferNow mette a disposizione API e SDK semplici e potenti, consentendo di automatizzare trasferimenti ricorrenti o di integrare il servizio in applicazioni, portali Web, software SaaS e workflow personalizzati. Questa flessibilità rende TransferNow una soluzione versatile anche per ambienti IT complessi e in continua evoluzione.

Conclusioni: perché scegliere TransferNow

In definitiva, TransferNow si distingue nel mercato per la sua combinazione di facilità di utilizzo, sicurezza avanzata, funzionalità di monitoraggio e personalizzazione. È una soluzione completa adatta sia a utenti privati che a professionisti e aziende, interessati a gestire in modo efficiente e sicuro la condivisione di file pesanti, senza compromettere la protezione dei dati.

La piattaforma aiuta a sostituire efficacemente strumenti più complessi e procedure più macchinose. Inoltre, è immediatamente apprezzata da chi ha necessità di superare i limiti tradizionali delle email o di altre piattaforme di file sharing come WeTransfer.

Il continuo miglioramento del prodotto, supportato da milioni di trasferimenti mensili e feedback positivi, ne conferma il ruolo di riferimento nel settore del file sharing sicuro.

In collaborazione con TransferNow

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.