Tradizione e innovazione, Tot è anche questo: ottieni un mese gratis

Hai bisogno di un conto aziendale completo e all'avanguardia? Allora Tot è ciò che fa per te: questa fintech 100% italiana ti offre un'esperienza bancaria unica, combinando le caratteristiche dei conti correnti aziendali tradizionali con un tocco di innovazione.

Con Tot, avrai accesso a un IBAN italiano e potrai effettuare bonifici SEPA online senza limiti di importo. Gestire le utenze sarà semplicissimo grazie al servizio SDD, mentre i pagamenti F24 potranno essere effettuati comodamente online. E non dimentichiamo la carta di credito Visa Business, perfetta per tutte le tue spese aziendali. Sei un nuovo utente? Allora per te c'è un mese di canone gratuito.

Come Tot rivoluziona il tuo business

Ma cosa rende il conto Tot così speciale? Dimentica i limiti d'incasso, giacenza o il numero massimo di operazioni in entrata. Con Tot, potrai incassare bonifici SEPA online, inclusi quelli istantanei, e ricevere bonifici internazionali senza commissioni nascoste. Potrai programmare i pagamenti fino a 30 giorni lavorativi in anticipo, ripetere i bonifici con due semplici clic ed esportare la lista delle tue transazioni.

Ma non è tutto, perché Tot offre anche il servizio SDD (SEPA Direct Debit), che semplifica la gestione delle bollette di luce e gas, degli abbonamenti telefonici e delle rate di finanziamenti. Inoltre, grazie alla piattaforma pagoPA integrata, potrai effettuare pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni senza commissioni aggiuntive, inclusi tributi, utenze, rette e bolli.

E cosa dire della carta Visa Business Credit di Tot? Ti offre l'opportunità di attivare un plafond di credito per pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni senza interessi. Questa carta è accettata sia online che fisicamente, presso oltre 60 milioni di esercizi commerciali. Grazie all'integrazione con Google Pay, Apple Pay e PayPal, potrai utilizzare la modalità di pagamento contactless in modo pratico e sicuro.

La sicurezza dei tuoi fondi è garantita da una partnership con Banca Sella, rispettando tutte le normative bancarie del paese. Banca Sella agisce infatti come banca depositaria dei tuoi fondi e, grazie all'adesione al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, Tot garantisce la protezione dei tuoi capitali fino a 100 mila euro. I tuoi fondi non verranno mai trasferiti all'estero e saranno sempre custoditi con la massima sicurezza.

L'iscrizione a Tot è semplice e veloce. Basta collegarsi alla pagina ufficiale, registrarsi in pochi minuti, verificare immediatamente i propri documenti e accedere al conto Tot. Riceverai la carta in pochissimo tempo e potrai iniziare a usufruire di tutti i vantaggi fin da subito. E non dimenticare: otterrai anche un mese di canone completamente gratuito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.