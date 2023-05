Trading online senza problemi con il fisco: la scelta giusta è MoneyViz

Il trading online diventa, sempre di più, la strada giusta per accedere ad investimenti realmente vantaggiosi. Le opportunità di crescita in questo settore sono tantissime e anche chi è alle prime armi ha la possibilità di ritagliarsi il proprio spazio, con investimenti mirati e ad alto rendimento. Spesso, però, a disincentivare il trading sono i possibili problemi legati alla tassazione, non sempre di facile comprensione.

Per risolvere questo problema e consentire a tutti gli investitori di concentrarsi esclusivamente sulle opportunità di guadagno c'è oggi la possibilità di sfruttare MoneyViz. La piattaforma permette di semplificare al massimo la tassazione degli investimenti legati al trading, permettendo agli utenti di mettersi in regola con il Fisco quando si opera in regime dichiarativo. Bastano pochi passi per sfruttare il servizio.

La prima cosa da fare è accedere al sito ufficiale di MoneyViz e creare un account. Gli abbonamenti partono da 39 euro per anno fiscale. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di seguito.

Tassazione e trading: con MoneyViz tutto diventa più semplice

MoneyViz permette agli utenti di importare le transazioni effettuate (sono supportati oltre 60 broker / exchanges / blockchain) andando a calcolare la tassazione in tempi rapidissimi per poi generare il Modello Precompilato con tutti i valori da inserire nella dichiarazione dei redditi. Tutto avviene in automatico e nel modo più semplice possibile.

Per gli investitori, MoneyViz è disponibile con 3 piani in abbonamento:

fino a 100 transazioni: 39 euro per conto per anno fiscale

per conto per anno fiscale fino a 10.000 transazioni: 69 euro per conto per anno fiscale

per conto per anno fiscale fino a 20.000 transazioni: 97 euro per conto per anno fiscale

Su tutti i piani ci sono vari servizi aggiuntivi (garanzia estesa, verifica manuale dei calcoli, invio dichiarazione base o avanzata). Da notare, inoltre, che MoneyViz è disponibile con 14 giorni di prova gratuita. Per accedere subito alla piattaforma è disponibile il link qui di sotto.

