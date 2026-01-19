Trade Republic: conto online con il 2% di interessi sulla propria liquidità

La banca digitale tedesca Trade Republic offre un conto online con il 2% di tasso di interesse sulla propria liquidità. I versamenti sono mensili e non vi è alcun limite massimo, con la possibilità di prelevare in qualsiasi momento. Inoltre, il canone del conto è gratuito.

A proposito di conto, quello di Trade Republi include l’invio di denaro istantaneo, la ricezione dello stipendio e il pagamento delle bollette. Tra le funzionalità incluse anche prelievi illimitati presso gli ATM di tutto il mondo senza commissioni a partire da 100 euro: i prelievi di importo inferiore presentano invece una commissione pari a 1 euro.

Anche l’1% di rimborso sulle spese effettuate con la carta

Dopo la sottoscrizione di un nuovo conto Trade Republic, si riceverà una carta associata. Le spese effettuate con quest’ultima beneficiano di un rimborso dell’1%, per un importo limite delle spese pari a 1.500 euro al mese. Il rimborso viene pagato direttamente dalla banca tedesca nel piano di accumulo personale.

Per beneficiare del rimborso occorre attivare la funzionalità Saveback nella propria applicazione e investire almeno 50 euro al mese nei piani di accumulo, un prodotto finanziario che consente di costruire un capitale versando piccole somme di denaro con regolarità, utile soprattutto per chi ha obiettivo a lungo termine come la pensione.

Sempre con Trade Republic è possibile iniziare ad investire con 1 euro in azioni, criptovalute, ETF e Private Markets, con la certezza che non vi è alcuna commissione nascosta. A livello poi burocratico confermiamo che la banca digitale tedesca fa regolarmente da sostituto d’imposta con il Regime Amministrato.

Per aprire un nuovo conto Trade Republic è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta e premere sul pulsante Scarica l’app. Una volta eseguito il download dell’applicazione, disponibile sia su Google Play Store che su App Store, sarà possibile procedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.