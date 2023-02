Tp-Link Uh400 Hub USB: da oggi uno sconto A META' PREZZO su Amazon

Diciamocelo, le porte USB non sono mai abbastanza, oppure sono sempre poste in un posizione alquanto scomoda del nostro case, o ancora con dei cavi troppo corti per arrivare con con facilità sulla nostra scrivania. Per risolvere questi problemi, TP-Link ha pensato di realizzare uno sdoppiatore multipresa per le porte USB, che funziona anche da adattatore.

Se siete alla ricerca di un prodotto di questo tipo, sappiate che lo Sdoppiatore multipresa TP-Link Uh400 Hub è disponibile da oggi in offerta su Amazon a soli 9,99€, con uno sconto di metà prezzo sul costo totale di listino.

Sdoppiatore TP-Link Uh400 Hub: niente più porte chiuse

Questo prodotto è di facile utilizzo, dato che vi basterà collegarlo tramite la sua porta USB originale al vostro PC. La sua utilità più grande è il fatto che potrà trasformare la porta in questione in ben 4 porte USB da 3.0. Ognuna delle porte dispone di un indicatore al LED indipendente.

Lo Sdoppiatore multipresa TP-Link Uh400 Hub e adattatore, dispone di un cavo pieghevole che lo rende più comodo per gli spostamenti, così come le se dimensioni compatte e comode. Se state pensando ai problemi di compatibilità, niente paura, dato che è adatto per i sistemi Windows 11/10/8/8.1/7/Vista/XP/Mac OS X e Linux.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.