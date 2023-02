TP-Link RE700X migliora il vostro Wi-Fi a casa ed è in offerta su Amazon

Quando si parla di range extender Wi-Fi, il TP-Link RE700X non è l'opzione più economica; tuttavia, le sue prestazioni compensano ampiamente il prezzo più alto. Sebbene le dimensioni ingombranti dell'extender possano risultare scomode, l'inclusione di una porta Ethernet ne aumenta l'utilità. Si tratta di una soluzione rapida e semplice per rafforzare le connessioni Wi-Fi deboli in casa. Acquistalo su Amazon a soli 64,99€ invece di 99,99€.

Essendo un ripetitore Wi-Fi 6, TP-Link RE700X trasmette la propria rete Wi-Fi che comunica con il router principale. Se posizionato correttamente, può potenziare il segnale Wi-Fi in aree in cui sarebbe debole o impossibile connettersi direttamente al router.

Il RE700X, come altri ripetitori, opera contemporaneamente sulle bande da 2,4 GHz e 5 GHz. Poiché ogni rete utilizza la stessa radio per comunicare con i dispositivi collegati e con il router, la larghezza di banda disponibile non sarà così ampia come quella di un sistema mesh di fascia alta. Tuttavia, le prestazioni fornite da questo extender sono più che sufficienti per attività internet come il lavoro o la visione di video.

L'RE700X non ha cavi di collegamento poiché si collega direttamente a una presa a muro, ma questa comodità ha il costo di alcuni inconvenienti. Non c'è una presa passante sulla parte anteriore per compensare la mancanza di spazio e l'ampiezza dell'extender vi impedirà sicuramente di inserire qualcosa in una presa vicina.

La porta Ethernet può essere utilizzata per collegare un dispositivo cablato come una stampante o un set-top box, mentre il WPS consente l'accoppiamento istantaneo del dispositivo con la rete più ampia. Se si utilizza già un router TP-Link, è sufficiente accedere alla semplice interfaccia di amministrazione basata sul Web dell'extender e attivare la modalità OneMesh. In questa modalità, l'extender prenderà le informazioni di configurazione direttamente dal router e i dispositivi si collegheranno automaticamente alla rete con il segnale wireless più forte.

Le prestazioni di un sistema mesh di fascia alta o di un extender premium come il Netgear Nighthawk AX8 possono migliorare se si è disposti a spendere di più. Tuttavia, tali caratteristiche non sono necessarie per la stragrande maggioranza delle famiglie, poiché il RE700X offre già un trasferimento dati più che sufficiente per una normale rete domestica. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.