TP-Link RE330: risolvi per sempre i problemi di copertura Internet con meno di 30€ (Amazon)

Quando arriva la sera sei solito recarti in camera da letto per guardare un nuovo episodio della tua serie preferita o un evento sportivo. Tutto bene, tutto bello, se non fosse che la visione va a scatti. Devi allora alzarti dal letto, spostare il router al limite della fisica, muovere un po' più in là il televisore, e sperare in questo modo di aver risolto il problema. Ecco, nove volte su dieci questo metodo non funziona.

Per risolvere in maniera definitiva i problemi di copertura della linea Internet di casa occorre acquistare un range extender, in grado di ampliare il segnale del router nei punti più remoti della casa. Uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo è proprio il TP-Link RE330, in queste ore in offerta su Amazon a soli 29,99 euro, grazie allo sconto a sorpresa del 33% applicato dal marketplace statunitense.

Range extender RE330 TP-Link: la soluzione definitiva ai problemi di copertura della linea Internet

Il modello in offerta è un range extender che supporta la connessione wireless dual band fino a 300 Mbps e 867 Mbps rispettivamente a 2.4 GHz e 5 GHz, il meglio che puoi avere da un dispositivo appartenente a questa fascia di prezzo. Presente anche un comodo indicatore Led, grazie al quale puoi capire qual è la posizione ottimale del range extender rispetto al router di casa.

E se hai già un router che integra la tecnologia TP-Link OneMesh, grazie a questo extender hai l'opportunità di creare una rete mesh unificata, così da avere una connessione senza interruzioni per tutta la durata del giorno.

Approfitta subito dell'ultima offerta di Amazon sul TP-Link RE330 per risolvere una volta per tutte i problemi di copertura della linea Internet di casa a meno di 30 euro. Articolo venduto e spedito da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.