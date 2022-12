TP-Link RE190: il range extender più venduto su Amazon in sconto del 23%

Quando si cambia l'offerta Internet della propria linea di casa, si ha sempre la speranza di risolvere una volta per tutte il problema del segnale Wi-Fi instabile o assente nelle stanze più lontane dal router. Dopo pochi minuti ci si accorge però che l'equazione "nuova linea=zero problemi" non sempre funziona, anzi. Eppure esiste una soluzione molto più economica: l'acquisto di un range extender, in grado di estendere il segnale anche nelle aree più remote della propria abitazione.

Se non vuoi trascorrere le festività di fine anno cercando la posizione migliore per il router, puoi prendere in considerazione il dispositivo RE190 di TP-Link, il range extender più venduto su Amazon, oggi in sconto del 23%: lo paghi solo 19,99 euro e puoi riceverlo a casa tua già domani, grazie alla spedizione ultra-rapida del colosso di Seattle.

Range extender TP-Link Re190: la soluzione definitiva

Con una spesa inferiore ai 120 euro risolvi in maniera definitiva un problema che alla lunga può diventare snervante, soprattutto se a non essere raggiunta dal segnale Wi-Fi è la stanza dove lavori o dove guardi la televisione dopo cena prima di andare a dormire.

Il range extender del noto marchio TP-Link è compatibile con tutti i router Wi-Fi e ti consente di navigare a una velocità dual band massima di 750 Mbps. Ottima anche la stabilità, grazie alla tecnologia AC750 adottata dal modello oggetto dell'offerta Amazon in grado di supportare la connessione fino a un massimo di 32 device.

Metti ora in carrello il range extender TP-Link Re190 per approfittare dello sconto del 23% dell'offerta Amazon. Ordinandolo adesso ti arriverà a casa entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.