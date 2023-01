TP-Link Deco potenzia il vostro Wi-Fi ad un prezzo misero su Amazon

TP-Link Deco può essere la migliore risposta ai problemi di zona morta Wi-Fi se avete una casa grande e siete frustrati dalle limitazioni del vostro router. Oltre a coprire un'ampia area, questo router è in grado di inviare segnali attraverso pareti solide attingendo all'infrastruttura elettrica esistente della casa. Acquistalo su Amazon a soli 166,99€ invece di 249,99€.

Ogni dispositivo TP-Link Deco P9 è caratterizzato da una struttura bianca simile ad una torre con una parte superiore artisticamente ventilata e una striscia nera che scende sul retro fino a una coppia di porte per connessioni Ethernet. I cavi di alimentazione si collegano a un connettore sul fondo dei dispositivi e fuoriescono da un'apertura sul retro. Il Deco P9 iniziale è dotato di una singola porta per connessione Ethernet per il collegamento del modem al computer.

Puoi iniziare la procedura di configurazione collegando tutti i dispositivi Deco P9 e scaricando l'applicazione TP-Link Deco. Le istruzioni sono minime e consistono per lo più in una chiave per decodificare le luci colorate del dispositivo e in un invito per scaricare il programma. Dopo aver creato l’account TP-Link, le istruzioni passo-passo dell'app rendono semplice la messa in funzione di tutti e tre i dispositivi.

La capacità del Deco 9 di utilizzare il cablaggio elettrico della casa per trasmettere i segnali è uno dei principali fattori che contribuiscono alla sua impressionante portata. Come applicazione, TP-Link Deco è minimalista e intuitiva. Nella pagina principale si possono vedere tutti i dispositivi attualmente collegati alla rete e viene anche tenuto un registro dei dispositivi collegati in passato. Oltre a visualizzare le velocità di upload e download attuali, consente anche di assegnare una priorità a determinati dispositivi.

Il Deco è compatibile con il servizio If This Then That e con l'assistente vocale Amazon Alexa. Inoltre, è possibile limitare l'accesso ai minori, dare priorità ad alcuni dispositivi rispetto ad altri e persino inserire in una lista nera quelli che non si vogliono connettere. Oltre all'accesso alle impostazioni di base, l'app consente di aggiornare il firmware, creare una rete ospite, aggiungere contatti fidati come amministratori di rete e molte altre opzioni. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.