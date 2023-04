TP-Link Deco M4 Wifi Mesh: SCONTO su Amazon del 29% sul ripetitore

TP-Link negli anni è un marchio che si è destreggiato in modo egregio nel campo della connettività wireless, ed è impossibile che non lo conosciate. Sono molti infatti i prodotti dell'azienda che sono entrati nelle nostre case senza neanche ce ne rendessimo conto, soprattutto quando quando si tratta di connessione. Se ci mettiamo poi che negli ultimi anni il Wi-Fi è diventato una realtà indispensabile per la vita moderna - tra smartphone, smart TV e così via - avremo un quadro completo della sua importanza. Un prodotto che si è fatto strada tra quelli più venduti è il ripetitore TP-Link Deco M4 WiFi Mesh.

Se siete interessati a questo prodotto, sappiate che da oggi su Amazon il ripetitore TP-Link Deco M4 WiFi Mesh è in offerta a solo 49,99€, con il 29% di sconto sul prezzo di listino.

TP-Link Deco M4 WiFi Mesh: connessi in tutta la casa

Il compito di questa unità aggiuntiva è quello di essere posto in una stanza in cui la copertura Wifi non è abbastanza forte, per fare in modo d risolvere il problema e fungendo da "ponte". Stando alla descrizione, Deco M4 sfrutta la tecnologia TP-Link Mesh per diffondere una potente copertura Wi-Fi in tutta la casa, e si possono utilizzare più unità che lavorano all'unisono creando un network stabile, con la possibilità di spostarsi liberamente da un Deco all'altro senza la minima interruzione di segnale.

Inoltre con TP-Link Deco M4 WiFi Mesh possiamo dire addio al buffering, con la velocità del Network che risulta tre volte più rapida rispetto ai normali router grazie alla tecnologia wireless 802.11ac, che permette di distribuire una connessione senza lag.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.