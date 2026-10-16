TotalVPN sfodera il prezzo più basso dell’anno: pacchetto VPN a 1,59€

TotalVPN è il pacchetto realizzato dall’azienda Total Security che include una VPN e il celebre antivirus TotalAV, uno dei migliori in assoluto a livello internazionale per la rimozione dei malware che infettano i computer. In questi giorni è in offerta a 1,59 euro al mese per il primo anno, il prezzo più basso dell’anno, con rinnovo automatico a 99 euro l’anno.

Ad ogni modo, prima del rinnovo è possibile disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Inoltre, si ha sempre la possibilità di richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non soddisfi quelle che erano le aspettative iniziali.

Con TotalVPN ci si può connettere a più di 50 server sparsi in tutto il mondo: 13 in Nord America, 27 in Europa, 3 in Asia, 3 in Sud America e 3 in Oceania. Tra i Paesi disponibili vi sono Stati Uniti d’America, Giappone, Regno Unito, Brasile, Messico e Australia.

Il servizio di rete privata virtuale nasconde la navigazione e l’attività online agli altri, mantenendo così al sicuro le informazioni personali. Offre inoltre una protezione aggiuntiva quando ci si vuole connettere al Wi-Fi pubblico di aeroporti, hotel, ristoranti, centri commerciali e stazioni, note per essere connessioni poco sicure.

Sempre con una VPN è possibile aggirare le restrizioni geografiche che impediscono la visione della maggior parte dei contenuti streaming quando si è all’estero, imposti in automatico dai provider di rete nazionali ai dispositivi che si collegano al di fuori del Paese di loro residenza.

Il pacchetto in questione, infine, offre una protezione multi-dispositivo, essendo disponibile su computer portatile, computer desktop, smartphone e/o tablet. Qualunque sia quindi il dispositivo che si utilizzi, è possibile ottenere una navigazione sicura sul web, con l’aggiunta di una protezione antivirus e un blocco degli annunci pubblicitari entrambi gratuiti.

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