TotalVPN costa solo 19€ per un anno: risparmi l’80% e hai due extra gratis

TotalVPN è in offerta a 19 euro per 12 mesi, con uno sconto dell'80% rispetto al prezzo di listino di 8,25 euro al mese. Insieme alla VPN sono incluse senza costi aggiuntivi anche le licenze di Total Adblock e TotalAV, utili per bloccare molte pubblicità e aggiungere una protezione contro malware e virus.

TotalVPN è un'ottima scelta per migliorare la tua privacy mentre navighi: utilizzandola, infatti, crittografi la tua connessione e rendi più difficile associare le tue attività online al tuo indirizzo IP. Utilissimo specie per le attività più delicate, come operazioni di home banking e acquisto online.

TotalVPN supporta i protocolli OpenVPN e IKEv2, che ti permettono di scegliere tra diverse modalità di connessione in base alla compatibilità e alle prestazioni. C’è anche il kill switch, una funzione pensata per interrompere il traffico Internet se la connessione VPN cade improvvisamente.

L'offerta comprende inoltre Total Adblock, utile per ridurre la pubblicità e i messaggi fastidiosi durante la navigazione, e TotalAV, che aggiunge strumenti di protezione del dispositivo da software dannosi. Queste due licenze sono incluse nel pacchetto con disponibilità delle app per computer, smartphone e tablet.

Il prezzo promozionale equivale a circa 1,59 euro al mese, ma i 19 euro vengono addebitati oggi per l’intero periodo di 12 mesi. Hai comunque una garanzia di rimborso fino a 30 giorni e decidere cosa fare prima del rinnovo annuale.

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