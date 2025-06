TotalAV: suite completa VPN + antivirus + ad-block in offerta a soli 29€

TotalAV propone una delle soluzioni più complete per la sicurezza e la privacy digitale: Ultimate VPN, un pacchetto che combina antivirus, VPN e ad blocker in un'unica suite.

In questi giorni è disponibile in offerta a 29€, con uno sconto di 70€ sul prezzo originale. Una promozione particolarmente interessante in vista delle vacanze estive, quando connettersi a reti Wi-Fi pubbliche comporta rischi reali. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include la suite di TotalAV e quali sono i vantaggi che offre.

Cosa comprende la suite di sicurezza Ultimate VPN di TotalAV

Ultimate VPN riunisce tre strumenti fondamentali per navigare in modo sicuro e senza fastidi. Il cuore del pacchetto è la VPN Total VPN, che consente di crittografare la connessione con un clic, mascherare la propria posizione e proteggere le attività online da occhi indiscreti. Che si tratti di social, home banking o streaming, la privacy è sempre garantita.

A questo si affianca Total Adblock, che elimina automaticamente le pubblicità invasive e i tracker, migliorando velocità e pulizia nella navigazione. Niente più pop-up, banner fastidiosi o rallentamenti.

Completa la suite l'antivirus TotalAV, pluripremiato per l'efficacia nella protezione in tempo reale da virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche. Una protezione solida, adatta sia agli utenti esperti sia a chi cerca una soluzione semplice ma affidabile.

La promozione è attiva per un periodo limitato sul sito ufficiale di TotalAV e permette di ottenere tutti e tre gli strumenti a soli 29€, contro i 99€ di listino. Una soluzione pratica, leggera e completa per affrontare il web - anche in vacanza - con la massima tranquillità. E anche molto conveniente, visto lo sconto di 70€ con cui viene proposta (la promo scadrà a breve, quindi meglio non tergiversare troppo).

