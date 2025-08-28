TotalAV: sicurezza completa online a soli 19€ per 12 mesi

Mettere al riparo i dati sensibili e navigare online in tranquillità oggi è più alla portata di tutti. Con l'attuale promozione che ha lanciato, TotalAV offre un pacchetto annuale a soli 19€, pari a 1,59€ al mese, con un risparmio immediato di 80€ rispetto al prezzo originale di 99€.

L'attivazione si effettua sul sito ufficiale e rappresenta una delle occasioni più convenienti per chi desidera una protezione completa e affidabile per i propri dispositivi.

Cosa comprende il pacchetto TotalAV

Nato come antivirus, TotalAV si è evoluto in una suite di sicurezza digitale a 360°, capace di difendere da virus, spyware, trojan e ransomware. La protezione non si limita al PC: il servizio è disponibile anche su smartphone e tablet, così da garantire copertura costante in ogni contesto, dal lavoro alla vita privata.

Alla difesa antivirus si affianca una VPN senza limiti di traffico, utile per mantenere l'anonimato online e proteggere i dati quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche, come in bar, hotel o aeroporti. In più, il pacchetto integra un blocco pubblicità avanzato, che filtra banner e pop-up invasivi, migliorando sia la velocità di caricamento delle pagine sia la qualità della navigazione quotidiana.

Con questa offerta speciale, per soli 19€ all'anno si ottiene un set completo di strumenti di sicurezza, pensato per chi vuole tutelare privacy e prestazioni senza costi elevati. Una soluzione ideale per avere la certezza di affidarsi a un software riconosciuto a livello internazionale e tra i più apprezzati nel settore della cybersicurezza.

