TotalAV propone antivirus, VPN illimitata e adblock a 19€

Chi vuole navigare in rete in maniera sicura e senza lasciare tracce digitali può sfruttare la promozione attiva di TotalVPN, che propone il piano annuale con uno sconto pari all'80%.

Con un pagamento unico di 19€, si ottiene un anno intero di VPN e due servizi aggiuntivi inclusi senza costi extra: Total Adblock, per eliminare annunci e pop-up fastidiosi, e TotalAV, l'antivirus pensato per contrastare virus, trojan e malware. Per avere questo pacchetto basta andare sul sito di TotalAV.

Tutto ciò che include il pacchetto di TotalAV

TotalVPN si basa su protocolli di crittografia avanzati come OpenVPN e IKEv2, che assicurano il massimo livello di privacy durante la navigazione. In pochi secondi è possibile nascondere la propria identità online e impedire il tracciamento delle attività. Il kill switch integrato, inoltre, mantiene l'anonimato anche in caso di disconnessione improvvisa.

Il servizio è compatibile con PC, smartphone e tablet tramite app dedicate, e protegge anche le connessioni su Wi-Fi pubblici, spesso meno sicuri. La rete, composta da oltre 35 server internazionali, permette di aggirare le limitazioni geografiche e accedere a contenuti disponibili solo in altri Paesi, garantendo uno streaming fluido e senza interruzioni.

Grazie a Total Adblock e TotalAV, l'offerta va oltre la VPN tradizionale, offrendo un pacchetto di sicurezza digitale completo che migliora anche la qualità dell'esperienza online.

Con soli 19€ per 12 mesi, TotalVPN mette a disposizione una delle soluzioni più economiche e complete per chi cerca anonimato, protezione e libertà sul web. La promo è attivabile direttamente sul sito ufficiale.

