TotalAV propone antivirus, VPN illimitata e adblock a 19€

Con TotalAV hai un pacchetto ideale per la protezione e sicurezza sul web: antivirus, VPN e adblock a soli 19€ per un anno.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 4 set 2025
Link copiato negli appunti

Chi vuole navigare in rete in maniera sicura e senza lasciare tracce digitali può sfruttare la promozione attiva di TotalVPN, che propone il piano annuale con uno sconto pari all'80%.

Con un pagamento unico di 19€, si ottiene un anno intero di VPN e due servizi aggiuntivi inclusi senza costi extra: Total Adblock, per eliminare annunci e pop-up fastidiosi, e TotalAV, l'antivirus pensato per contrastare virus, trojan e malware. Per avere questo pacchetto basta andare sul sito di TotalAV.

Vai all'offerta di TotalAV

Tutto ciò che include il pacchetto di TotalAV

TotalVPN si basa su protocolli di crittografia avanzati come OpenVPN e IKEv2, che assicurano il massimo livello di privacy durante la navigazione. In pochi secondi è possibile nascondere la propria identità online e impedire il tracciamento delle attività. Il kill switch integrato, inoltre, mantiene l'anonimato anche in caso di disconnessione improvvisa.

Il servizio è compatibile con PC, smartphone e tablet tramite app dedicate, e protegge anche le connessioni su Wi-Fi pubblici, spesso meno sicuri. La rete, composta da oltre 35 server internazionali, permette di aggirare le limitazioni geografiche e accedere a contenuti disponibili solo in altri Paesi, garantendo uno streaming fluido e senza interruzioni.

Grazie a Total Adblock e TotalAV, l'offerta va oltre la VPN tradizionale, offrendo un pacchetto di sicurezza digitale completo che migliora anche la qualità dell'esperienza online.

Con soli 19€ per 12 mesi, TotalVPN mette a disposizione una delle soluzioni più economiche e complete per chi cerca anonimato, protezione e libertà sul web. La promo è attivabile direttamente sul sito ufficiale.

Vai all'offerta di TotalAV

