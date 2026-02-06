TotalAV Premium: sconto dell'80% sulla soluzione antivirus all-in-one

Offerta molto vantaggiosa quella attivata su TotalAV Premium 2026, l'antivirus pluripremiato che puoi avere con una licenza annuale a soli 19 euro invece di 99 grazie a uno sconto dell'80% sul prezzo di listino. Non finisce qui però perché questa spesa minima ti assicura anche un sistema di ottimizzazione del PC per renderlo ancora più veloce e liberarlo dai file inutili.

Come puoi vedere dall'immagine qui sopra, il core del prodotto è ovviamente la protezione in tempo reale garantita dall'antivirus che ti garantirà sicurezza contro malware, ransomware, spyware e adware. Si aggiorna costantemente per essere sempre pronto ad affrontare le minacce più recenti e renderà il tuo PC davvero sicuro.

In più, incluso nel prezzo, avrai un software di ottimizzazione del PC che scansiona il disco rigido alla ricerca di file da buttare via, duplicati e processi inutili che possono rallentare avvio ed esecuzione. E, per non farsi mancare niente, l'offerta trasforma la licenza singola in un pacchetto famiglia includendo 2 licenze aggiuntive gratuite con la possibilità di installare l'app di sicurezza anche su smartphone e tablet.

Con funzionalità specifiche per bloccare siti web pericolosi e a rischio truffa, con soli 19 euro proteggi il tuo PC e altri dispositivi.

