Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

TotalAV Premium: sconto dell'80% sulla soluzione antivirus all-in-one

Puoi dire addio al PC lento e al rischio virus: scopri cosa include il pacchetto.
TotalAV Premium: sconto dell'80% sulla soluzione antivirus all-in-one
Puoi dire addio al PC lento e al rischio virus: scopri cosa include il pacchetto.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 6 feb 2026
Link copiato negli appunti

Offerta molto vantaggiosa quella attivata su TotalAV Premium 2026, l'antivirus pluripremiato che puoi avere con una licenza annuale a soli 19 euro invece di 99 grazie a uno sconto dell'80% sul prezzo di listino. Non finisce qui però perché questa spesa minima ti assicura anche un sistema di ottimizzazione del PC per renderlo ancora più veloce e liberarlo dai file inutili.

Attiva l'offerta

Come puoi vedere dall'immagine qui sopra, il core del prodotto è ovviamente la protezione in tempo reale garantita dall'antivirus che ti garantirà sicurezza contro malware, ransomware, spyware e adware. Si aggiorna costantemente per essere sempre pronto ad affrontare le minacce più recenti e renderà il tuo PC davvero sicuro.

In più, incluso nel prezzo, avrai un software di ottimizzazione del PC che scansiona il disco rigido alla ricerca di file da buttare via, duplicati e processi inutili che possono rallentare avvio ed esecuzione. E, per non farsi mancare niente, l'offerta trasforma la licenza singola in un pacchetto famiglia includendo 2 licenze aggiuntive gratuite con la possibilità di installare l'app di sicurezza anche su smartphone e tablet.

Attiva l'offerta

Con funzionalità specifiche per bloccare siti web pericolosi e a rischio truffa, con soli 19 euro proteggi il tuo PC e altri dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

CCleaner Premium in offerta: la soluzione completa per PC, Mac e Android
Antivirus

CCleaner Premium in offerta: la soluzione completa per PC, Mac e Android
Ridare sprint al PC è possibile: CCleaner Premium in super sconto
Antivirus

Ridare sprint al PC è possibile: CCleaner Premium in super sconto
Avast Ultimate è più di un antivirus: ora è in sconto del 70%
Antivirus

Avast Ultimate è più di un antivirus: ora è in sconto del 70%
Avast in super sconto: la tua sicurezza digitale al 70% in meno
Antivirus

Avast in super sconto: la tua sicurezza digitale al 70% in meno