TotalAV offre 3 strumenti in 1: sicurezza digitale completa a 19€

Tra gli strumenti di cybersecurity, TotalAV spicca per la sua completezza: offre una suite di sicurezza totale in sconto di 80€.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 2 nov 2025
Link copiato negli appunti

Sul mercato dei prodotti di cybersecurity esiste un software che combina protezione informatica e privacy online, con integrati molti altri strumenti utili. Si chiama TotalAV, e in questo momento è proposto con un forte sconto di 80€: 19€ per un anno di utilizzo invece di 99€.

Cosa include? Un tris di strumenti davvero notevoli: antivirus tra i più apprezzati, VPN illimitata e adblock. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le funzionalità di TotalAV.

Vai all'offerta di TotalAV

Tutti i vantaggi di TotalAV

Nei tuoi dispositivi informatici ci sono documenti importanti, foto, video e molto altro: fornire una protezione a tutto questo è fondamentale. L'antitivirus messo a disposizione da TotalAV fa esattamente questo: protegge in tempo reale da virus, trojan, ransomware, tentativi di phishing e altre minacce del web prima ancora che possano infettare i tuoi file. L'antivirus in questione è potente ma leggero: lavora senza appesantire il sistema, sia su PC che su smartphone.

Poi c'è la VPN, illimitata e ultraveloce. Grazie ad essa, puoi navigare in anonimato totale, ma non solo: tramite i server distribuiti in più di 90 Paesi è possibile superare ogni limite geografico, sbloccando i siti esteri quando sei in Italia e viceversa.

L'altro tool di questa magnifica "triade" è l'adblock integrato, che elimina le pubblicità invasive e i pop up fastidiosi, per una navigazione più fluida.

TotalAV infine include altri strumenti che accrescono il suo valore: ci riferiamo al password manager per la protezione e gestione delle tue credenziali e al tool di ottimizzazione del PC, per renderlo più veloce.

Per sfruttare la promozione del momento e avere questo software a 1,59€ al mese per un anno basta andare sul sito di TotalAV: una volta attivato, non dovrai preoccuparti più di niente.

Vai all'offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

