TotalAV abbassa il prezzo: antivirus, VPN e AdBlock a 39€ per un anno

TotalAV lancia una nuova offerta pensata per chi vuole una protezione digitale completa, semplice e conveniente. Per un periodo limitato, è possibile attivare il pacchetto Ultra Deal, che include antivirus, VPN e AdBlock a un prezzo speciale: solo 39 euro per il primo anno.

Un abbonamento unico che copre tutto ciò che serve per navigare in modo sicuro, privato e senza pubblicità invasive.

Sicurezza, privacy e pulizia del web: tre strumenti in un solo piano

Il piano promozionale proposto da TotalAV combina tre soluzioni fondamentali per la sicurezza online:

Antivirus avanzato : monitora costantemente il dispositivo e blocca virus, ransomware e altre minacce informatiche, senza rallentare il sistema;

: monitora costantemente il dispositivo e blocca virus, ransomware e altre minacce informatiche, senza rallentare il sistema; VPN integrata : maschera l'indirizzo IP, protegge la navigazione anche su Wi-Fi pubblici e consente di accedere a contenuti con restrizioni geografiche;

: maschera l'indirizzo IP, protegge la navigazione anche su Wi-Fi pubblici e consente di accedere a contenuti con restrizioni geografiche; AdBlock attivo: elimina annunci, pop-up e tracciamenti pubblicitari, migliorando velocità e fluidità durante la navigazione.

Il tutto in un'unica sottoscrizione compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, per proteggere tutti i propri dispositivi con un solo abbonamento.

L'offerta è attivabile direttamente dal sito ufficiale di TotalAV, e non prevede costi nascosti. Una soluzione perfetta per chi vuole difendersi dalle minacce online, preservare la propria privacy e navigare senza distrazioni.

Approfittarne ora significa risparmiare e mettere al sicuro i propri dati in modo semplice e completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.