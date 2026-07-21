VPN, antivirus e blocco degli annunci in unico prodotto a 1,59€ al mese

Servizio di rete privata, protezione antivirus e blocco degli annunci pubblicitari: è quanto offre Total VPN, il pacchetto per la sicurezza digitale di Total Security, in un unico prodotto. Al momento si trova in offerta a 1,59 euro al mese per 1 anno, per un importo di spesa complessivo di 19 euro.

La VPN offre un valido aiuto in vacanza, così come un pluripremiato antivirus (TotalAV) e uno strumento che permette di bloccare in automatico la pubblicità dei siti web. Ecco perché la promozione in corso sul sito ufficiale del produttore può fare comodo alla maggior parte delle persone che a breve partirà per trascorrere una o più settimane all'estero.

Cosa include Total VPN

In Total VPN di Total Security vi è prima di tutto una VPN veloce e affidabile, grazie alla quale è possibile navigare in completo anonimato in Internet. A proposito di protezione, garantisce anche una connessione sicura quando ci si collega alle reti Wi-Fi di aeroporti e hotel.

Inoltre, il servizio di rete privata virtuale è utile per superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione di qualsiasi contenuto streaming. Per riuscirci è sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da far credere ai provider di rete nazionali di essere connessi dal proprio Paese.

Un ulteriore fiore all'occhiello di Total VPN è TotalAV, il pluripremiato antivirus proprietario. In particolare si distingue per l'eliminazione di eventuali malware presenti all'interno del dispositivo utilizzato per navigare sul web, in modo da riuscire a evitare qualsiasi tipo di problema futuro.

Infine, è possibile anche fare affidamento sul blocco degli annunci pubblicitari che popolano le pagine dei siti web, al fine di guadagnare una navigazione più pulita e un'esperienza d'uso nettamente migliore rispetto a quella a cui siamo abituati in questi ultimi dieci/quindici anni.

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