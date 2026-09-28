Total VPN è in offerta: solo 19€ per un anno di utilizzo senza limiti (con antivirus incluso)

Total VPN è la soluzione giusta per una nuova VPN senza limiti. Scegliendo il piano annuale, oggi disponibile in offerta, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro al mese, per una spesa complessiva di 19 euro. La promo include l'accesso a Total AdBlock e a Total AV, il sistema antivirus per una navigazione più sicura. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Total VPN, premendo sul box qui di sotto. I nuovi utenti hanno la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

La VPN illimitata da attivare oggi

Con Total VPN è ora possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Il servizio presenta la possibilità di crittografare i dati di connessione, in modo da navigare in sicurezza anche quando si sta utilizzando una rete non privata. Sfruttando una politica zero log, inoltre, non c'è alcun tracciamento dell'attività online dell'utente.

A disposizione degli utenti c'è anche un network composto da tanti server sparsi in tutto il mondo per poter scegliere un server situato in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica e censure online. La VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea.

La promozione in corso rappresenta un'occasione da cogliere al volo per attivare Total VPN: il costo è ridotto a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale. L'offerta comporta una spesa complessiva di 19 euro con 30 giorni di garanzia di rimborso e include anche il sistema adblock e Total AV, il servizio antivirus per la protezione dei dispositivi.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per completare l'attivazione. Ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

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