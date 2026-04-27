Total VPN a 1,59€: il pacchetto con Antivirus, VPN e Adblock è in super sconto

Il pacchetto Total VPN è in offerta al prezzo più basso dell’anno: 1,59 euro al mese, per effetto del maxi sconto pari all’80% sul piano annuale, ora disponibile a 19 euro. Inclusi vi sono il servizio di rete privata virtuale, la protezione con antivirus e il blocco della pubblicità online presente nei siti web.

Al termine del primo anno si rinnova a 99 euro all’anno, salvo disdetta. A questo proposito, confermiamo che nell’eventualità il servizio non sia di proprio gradimento si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro trenta giorni dalla data di acquisto del piano.

I vantaggi di Total VPN

L’utilizzo di Total VPN aiuta a nascondere la propria attività online agli occhi dei provider di rete, hacker e utenti malintenzionati, preservando in questo modo i propri dati personali e le informazioni sensibili quali password, credenziali di lavoro e dati inerenti home banking e carte di credito.

La VPN offre anche una protezione aggiuntiva quando ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica, come quella presenti negli aeroporti, nei ristoranti e negli esercizi commerciali. Inoltre, il servizio di rete privata virtuale permette di accedere ai siti web e ai contenuti streaming con restrizioni geografiche.

A tutto questo poi si aggiungono il pluripremiato antivirus TotalAV, particolarmente efficace nella rimozione dei malware, e lo strumento proprietario Total Adblock capace di rimuovere la pubblicità presente nei siti web per un’esperienza di navigazione di gran lunga superiore rispetto a quella proposta oggi.

L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

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