Total Drive: il servizio di cloud storage sicuro è in offerta con 80€ di sconto

Proteggere i propri file oggi è più importante che mai: le minacce informatiche stanno diventando sempre più avanzate. Ma con l'offerta attuale di Total Drive è più semplice e conveniente riuscirci. Il servizio cloud firmato TotalAV consente di archiviare, sincronizzare e condividere dati in totale sicurezza.

E grazie alla promozione in corso su TotalDrive è possibile risparmiare fino a 80€, attivando il servizio direttamente sul sito ufficiale a prezzo scontato per un periodo limitato.

Backup e sincronizzazione smart, ora a prezzo ridotto: scopri Total Drive

Total Drive è pensato per chi vuole avere sempre a portata di mano foto, documenti e contenuti importanti, senza il timore di perderli. Il sistema di backup utilizza tecnologie avanzate per la protezione dei dati, con il supporto della funzione Neverlost, che riduce drasticamente il rischio di cancellazioni accidentali o perdita di file.

Una volta caricati, i contenuti restano sincronizzati in tempo reale su tutti i dispositivi collegati: computer, tablet o smartphone. In più, è possibile condividere singoli file o intere cartelle con un solo clic e, se necessario, revocare l’accesso in qualsiasi momento. Una soluzione semplice e sicura per gestire tutto il proprio archivio digitale, personale o professionale.

Grazie all'offerta in corso, Total Drive diventa ancora più accessibile: basta visitare il sito ufficiale di TotalAV per approfittarne. Una promozione pensata per chi cerca un cloud affidabile, intuitivo e completamente sotto controllo.

