Total Drive è il servizio cloud di TotalAV: provalo con sconto di 80€

Oggi la protezione dei propri dati è una priorità assoluta: le minacce informatiche sono sempre più sofisticate, ma con l'attuale promozione di Total Drive metterli al sicuro diventa più facile ed economico. Questo servizio cloud, sviluppato da TotalAV, permette di archiviare, sincronizzare e condividere file con la massima tranquillità.

Attivando l'offerta sul sito ufficiale, è possibile ottenere 80€ di risparmio rispetto al prezzo standard, ma solo per un periodo limitato. Detto questo, scopriamo nel dettaglio come funziona Total Drive e quali sono le sue caratteristiche principali.

Cosa offre Total Drive

Total Drive è pensato per chi vuole avere sempre disponibili documenti, foto e contenuti importanti, senza il timore di perderli. Una volta caricati, i dati vengono sincronizzati in tempo reale su tutti i dispositivi collegati - PC, tablet e smartphone.

Con un clic è possibile condividere file o cartelle intere e, se necessario, revocare immediatamente l'accesso concesso. Una soluzione pratica e sicura, ideale sia per l'uso personale che per esigenze professionali.

Grazie alla promozione in corso, accedere a un cloud affidabile e intuitivo come Total Drive è ancora più conveniente: basta collegarsi al sito ufficiale di TotalAV per attivare subito la promozione.

