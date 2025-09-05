Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Total Drive è il servizio cloud di TotalAV: provalo con sconto di 80€

Total Drive, il servizio cloud di TotalAV, è in sconto: proteggi i tuoi file e le tue cartelle in un posto sicuro con 80€ di risparmio.
Total Drive è il servizio cloud di TotalAV: provalo con sconto di 80€
Total Drive, il servizio cloud di TotalAV, è in sconto: proteggi i tuoi file e le tue cartelle in un posto sicuro con 80€ di risparmio.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 5 set 2025
Link copiato negli appunti

Oggi la protezione dei propri dati è una priorità assoluta: le minacce informatiche sono sempre più sofisticate, ma con l'attuale promozione di Total Drive metterli al sicuro diventa più facile ed economico. Questo servizio cloud, sviluppato da TotalAV, permette di archiviare, sincronizzare e condividere file con la massima tranquillità.

Attivando l'offerta sul sito ufficiale, è possibile ottenere 80€ di risparmio rispetto al prezzo standard, ma solo per un periodo limitato. Detto questo, scopriamo nel dettaglio come funziona Total Drive e quali sono le sue caratteristiche principali.

Vai all'offerta di TotalAV

Cosa offre Total Drive

Total Drive è pensato per chi vuole avere sempre disponibili documenti, foto e contenuti importanti, senza il timore di perderli. Una volta caricati, i dati vengono sincronizzati in tempo reale su tutti i dispositivi collegati - PC, tablet e smartphone.

Con un clic è possibile condividere file o cartelle intere e, se necessario, revocare immediatamente l'accesso concesso. Una soluzione pratica e sicura, ideale sia per l'uso personale che per esigenze professionali.

Grazie alla promozione in corso, accedere a un cloud affidabile e intuitivo come Total Drive è ancora più conveniente: basta collegarsi al sito ufficiale di TotalAV per attivare subito la promozione.

Vai all'offerta di TotalAV

Se vuoi aggiornamenti su Cloud inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Domani è la Giornata Mondiale della Fotografia: il regalo di pCloud
Cloud

Domani è la Giornata Mondiale della Fotografia: il regalo di pCloud
pCloud: spazio fino a 10 TB e zero costi ricorrenti con l'offerta in corso
Cloud

pCloud: spazio fino a 10 TB e zero costi ricorrenti con l'offerta in corso
Offerta estiva Internxt: cloud sicuro e zaino Swiss Peak in palio per te!
Cloud

Offerta estiva Internxt: cloud sicuro e zaino Swiss Peak in palio per te!
Metti al sicuro i tuoi file per sempre con Internxt: ora risparmi l'80%
Cloud

Metti al sicuro i tuoi file per sempre con Internxt: ora risparmi l'80%