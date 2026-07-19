Total AV: l'antivirus pluripremiato è in sconto dell'80%

Total AV è la soluzione giusta per proteggere i propri dispositivi durante la navigazione. Il piano Total AV Plus, infatti, è ora disponibile con uno sconto dell'80% che porta il prezzo da 99 euro a 19 euro per un anno, senza alcun vincolo di rinnovo e con la possibilità di utilizzo su 3 dispositivi per account.

Da segnalare che con 20 euro in più è possibile aggiungere anche la VPN, scegliendo il piano Total AV Internet Security. Per sfruttare la promo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Total AV, accessibile dal box qui di sotto. L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Perché scegliere Total AV

Con Total AV Plus è possibile sfruttare una suite antivirus completa e ricca di funzionalità che consente all'utente di poter proteggere la connessione e navigare con maggiore sicurezza, grazie alla possibilità di rilevare e bloccare in automatico le minacce informatiche.

Da segnalare che la protezione è estesa, tramite le app dedicate, anche ai dispositivi Android e iOS. Per gli utenti che scelgono Total AV ci sono anche strumenti di ottimizzazione del sistema, pulizia del disco e gestione e pulizia del browser che vanno a completare la suite.

L'offerta in corso taglia il prezzo fino a 19 euro per un anno, permettendo di attivare una protezione completa dalle minacce informatiche con una spesa contenuta. Con 20 euro in più, inoltre, è possibile aggiungere la VPN, per poter navigare con maggiore privacy e senza blocchi su base geografica.

La promozione è disponibile tramite il link qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo. Per attivare il piano desiderato, quindi, bastano pochi secondi.

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