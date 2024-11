Tot sincronizza il tuo Cassetto Fiscale e ti fa risparmiare sui costi amministrativi

Il conto aziendale Tot rappresenta oggi un vero e proprio punto di riferimento per le aziende, grazie anche alla possibilità di adattare le sue caratteristiche alle esigenze del singolo cliente, con servizi in grado di soddisfare sia le piccole realtà che le aziende più articolate e strutturate.

Uno dei punti di forza di Tot è rappresentato dalla semplificazione della gestione amministrativa e contabile. Oltre agli strumenti di pagamento, infatti, con Tot è possibile accedere a una piattaforma "all in one" che, tramite i canali digitali, permette di integrare il banking tradizionale con tanti strumenti di amministrazione aziendale, digitalizzando e semplificando i processi.

Tra i punti di forza di Tot c'è l'integrazione e la sincronizzazione con il Cassetto Fiscale online che permette all'azienda di rendere ancora più efficiente la gestione amministrativa e fiscale. Tot, inoltre, consente di categorizzare le fatture, automatizzare la riconciliazione bancaria, fare l'export per la prima nota e semplificare i pagamenti con i fornitori.

Per tutti i nuovi clienti, Tot è disponibile con diversi piani, a partire da 7 euro + IVA al mese (con l'abbonamento annuale). È sempre disponibile il primo mese gratuito. Per iniziare la prova gratuita è possibile accedere al sito ufficiale di Tot tramite il box qui di sotto.

Banking e gestione amministrativa insieme con Tot

Tot rappresenta un passo evolutivo importante per il settore dei conti aziendali, unendo in un'unica piattaforma il banking e tutti gli aspetti legati alla gestione amministrativa, contabile e fiscale che rappresentano una parte rilevante dell'attività quotidiana di un'azienda, a prescindere dalle sue dimensioni. L'integrazione con il Cassetto Fiscale è, indubbiamente, un punto di forza e si affianca a svariati altri strumenti che fanno parte della piattaforma all in one che Tot mette a disposizione dei suoi clienti.

L'offerta di Tot è modulabile in base alle proprie necessità, con piani disponibili da 7 euro + IVA al mese. Un altro punto di forza del conto aziendale proposto da Tot è la possibilità di sfruttare una prova gratuita di un mese, in modo da valutarne, direttamente, le caratteristiche e tutte le funzionalità. Per iniziare subito la prova basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.