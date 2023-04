Tot rivoluziona i bonifici online: ripeti, programma, invia senza limiti

Il meglio dei classici conti correnti aziendali, racchiuso all'interno di un'unica e moderna offerta di banking: stiamo parlando di Tot, l'innovativo conto online cucito su misura delle aziende che offre IBAN italiano, carta di credito Visa Business, gestione spese e incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24, pagoPA integrato e RiBa. In poche parole: tutto il necessario per gestire i conti della tua attività. Sei un nuovo cliente? Per te una speciale promozione: se scegli di aprire Tot oggi stesso, il primo mese di canone è completamente gratuito.

Bonifici SEPA online, fiore all'occhiello di Tot

Con Tot non perderai più nemmeno un secondo a fare lunghe code in banca soltanto per effettuare un bonifico, perché potrai fare tutto comodamente dal tuo smartphone o computer. Non solo è un processo facile e veloce, ma anche sicuro al 100%: che tu sia in vacanza o in ufficio, puoi ricevere bonifici istantanei e inviare bonifici online verso qualsiasi Paese dell'Area SEPA.

Non sono questi, però, gli unici vantaggi proposti da Tot. Infatti, la piattaforma include un servizio che ti permette di ripetere con un semplice clic i bonifici ricorrenti, includendo automaticamente tutti i dati di una precedente operazione - inclusi quelle destinate agli stipendi dei tuoi dipendenti o collaboratori.

In più, potrai anche programmare bonifici SEPA e impostare pagamenti fino a 30 giorni lavorativi in anticipo. Questi bonifici possono essere annullati e riprogrammati in qualsiasi momento, prima che vengano eseguiti. Un altro dei punti di forza di Tot è l'interfaccia semplice e intuitiva, che ti permette di allegare con facilità fotografie e file PDF di ricevute, scontrini e fatture a tutti i tuoi pagamenti sia in entrata che in uscita. Gli allegati possono essere sempre visualizzati o scaricati in qualsiasi momento, così avrai sempre tutte le tue spese aziendali sotto controllo e in ordine.

Tutte le operazioni che riguardano bonifici e pagamenti sono protette da un doppio livello di sicurezza. Dimentica chiavette o complicati codici numerici: ti basta accedere con le tue credenziali protette e un codice d'autenticazione, compilare i dati del beneficiario del tuo bonifico, inserire il codice OTP usa e getta ricevuto tramite SMS e tutto è pronto per essere inviato al destinatario.

Con Tot invii bonifici ai tuoi contatti fino a 250 mila euro per invio, mentre quelli in entrata non sono soggetti a limiti. Tutti i piani, inoltre, includono già la possibilità di inviare bonifici con causale ABI 27 (emolumenti) senza alcun costo aggiuntivo. In qualsiasi momento potrai scaricare la lista completa dei movimenti del tuo conto in formato CSV, XIS o PDF (per la gioia del tuo commercialista), mentre con la rubrica dei beneficiari integrata ti basta salvare i contatti e compilare i dati per inviare bonifici in pochi clic.

Questa non è che la punta dell'iceberg di tutte le funzionalità che Tot ha in serbo per te. I piani partono da soli 7 euro al mese per il Essentials, che offre funzionalità base a un prezzo contenuto. Il piano Professional a 15 euro mensili è invece l'upgrade ideale per chi effettua numerose operazioni. Tutti i nuovi clienti riceveranno un mese di canone completamente gratis. E se cambi idea, il recesso è sempre gratuito, senza costi nascosti.

