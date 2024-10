Tot: il partner sicuro per far crescere la tua azienda

La crescita di un'azienda passa anche per una gestione ottimizzata e efficiente di tutti gli aspetti contabili e finanziari. Per questo motivo, è fondamentale poter contare su di un conto aziendale in grado di adattarsi al meglio alle proprie esigenze, garantendo una gestione completa delle risorse finanziarie e, allo stesso tempo, strumenti avanzati in grado di semplificare i processi.

Qualche esempio? Tot sincronizza tutte le fatture presenti sul Cassetto Fiscale. Non è più necessario compilare a mano il file per la prima nota. Con le carte di debito aggiuntive per i tuoi collaboratori non è più necessario fare i rimborsi spese. Tutto tempo risparmiato da dedicare alla crescita della tua attività.

Per questo motivo, Tot sta diventando, sempre di più, un punto di riferimento per chi ha bisogno di una piattaforma "all in one" che garantisce la possibilità di sfruttare un servizio di banking a cui affiancare strumenti di amministrazione, con un utilizzo al 100% digital.

Per chi sceglie Tot c'è un IBAN italiano e la possibilità di scegliere tra vari piani che includono una Carta Visa Business, la possibilità di ottenere carte di debito virtuali e fisiche, operazioni illimitate in entrata (quelle uscita dipendono dal piano attivato), i bonifici istantanei senza commissioni e vari strumenti di gestione amministrativa e contabile.

Per i nuovi clienti, inoltre, c'è sempre un mese di prova gratuita che può essere richiesto tramite il sito ufficiale di Tot, premendo sul box qui di sotto.

Tot: la scelta giusta per sostenere la crescita dell'azienda

Scegliere Tot significa poter contare su di un servizio ricco, completo e personalizzabile che consente di sostenere la crescita aziendale. Disponibile a partire da 7 euro + IVA al mese (con fatturazione annuale), Tot mette a disposizione dei suoi clienti:

un conto con IBAN italiano

vari strumenti di pagamento con la Carta Visa Business e le carte di debito fisiche e virtuali per il proprio team con possibilità di utilizzo anche tramite Google Pay e Apple Pay

con la Carta Visa Business e le carte di debito fisiche e virtuali per il proprio team con possibilità di utilizzo anche tramite Google Pay e Apple Pay un' operatività bancaria completa con operazioni illimitate in entrata, bonifici istantanei senza commissioni, la possibilità di versamenti in contanti nelle filiali Banca Sella e molto altro ancora

con operazioni illimitate in entrata, bonifici istantanei senza commissioni, la possibilità di versamenti in contanti nelle filiali Banca Sella e molto altro ancora strumenti di gestione amministrativa, con riconciliazione automatica delle fatture, export del file per la prima nota, dashboard per la gestione del flusso di cassa aziendale

Per iniziare la prova gratuita di Tot, che dura un mese, è possibile premere sul box qui di sotto e poi scegliere il piano più adatto alle proprie necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.