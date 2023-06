Tot, il conto corrente che semplifica la gestione dei fondi aziendali

Tot è un conto corrente aziendale pensato per semplificare la gestione dei fondi, delle spese e di tutte le operazioni. Offre un IBAN totalmente italiano ed è abbinato a una carta di credito VISA business, con diversi vantaggi, fornendo strumenti particolarmente utili per gestire le fatture con pochi clic, nonché effettuare tutte le operazioni di pagamento.

Tutti i vantaggi di Tot

Tot offre con un solo canone una piattaforma semplice da cui poter gestire il proprio conto aziendale. È possibile emettere bonifici SEPA online fino a 250.000€, effettuare pagamenti SDD per finanziamenti e utenze, modelli F24, collegamenti Entratel e Fisconline per deleghe l24, pagamenti pagoPA e RiBa. Non ha limiti di incasso ne di giacenza e permette di programmare i pagamenti fino a 30 giorni in anticipo. Sarà possibile operare da qualsiasi dispositivo in totale sicurezza, grazie al codice OTP.

Il conto è pensato per velocizzare e rendere semplici le attività amministrative, grazie alle funzionalità di autocompilazione, importazione rapida delle fatture e ricerca di tutti i movimenti.

La carta di credito VISA business integra le funzionalità più avanzate e supporta i portafogli digitale di Google Pay. Non ha alcun plafond e può essere utilizzata in modo tradizionale, contactless o virtuale. Facendo parte del circuito VISA, sarà possibile noleggiare auto o prenotare alberghi in tutto il mondo. Le transazioni sono protette da ben 3 livelli di sicurezza: un PIN virtuale personale si accerterà che siate voi a effettuare l'operazione, che sarà confermata da un codice OTP via SMS, seguito da un ulteriore messaggio di riepilogo a transazione effettuata.

Ma con Tot la vostra carta è protetta anche quando non la usate, grazie alle assicurazioni sui furti di denaro o beni acquistati. Sarete anche rimborsati in caso di infortuni, piccoli imprevisti di viaggio, frodi o addebiti non autorizzati, qualsiasi sia l'importo della transazione.

Aprite ora il conto e affidatevi alla garanzia di Banca Sella sul deposito dei fondi.

