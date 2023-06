Tot: il conto aziendale moderno che integra pagoPA senza commissioni

La digitalizzazione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione è ormai una realtà consolidata: in questo contesto, Tot (puoi provarlo senza costi per un mese) si propone come un alleato prezioso per semplificare i pagamenti tramite il sistema di pagamento elettronico italiano, pagoPA. Con una gamma completa di servizi bancari online, Tot offre agli imprenditori la possibilità di gestire in modo efficiente tutte le operazioni finanziarie della propria impresa, rendendo i pagamenti alla Pubblica Amministrazione un processo veloce, sicuro e conveniente.

Tot si distingue per una serie di vantaggi che lo rendono la scelta ideale per le aziende che desiderano semplificare i pagamenti alla Pubblica Amministrazione. Innanzitutto Tot offre un conto aziendale completo, comprensivo di IBAN italiano e una carta di credito Visa Business. Questi strumenti consentono agli imprenditori di gestire spese e incassi in modo efficiente e di effettuare pagamenti tramite pagoPA con estrema facilità.

Per dimostrare la sua efficienza e la convenienza dei suoi servizi, Tot offre ai nuovi clienti un mese gratuito di utilizzo del conto aziendale. Questo permette alle imprese di testare tutte le funzionalità offerte dalla piattaforma senza alcun impegno finanziario, consentendo loro di valutare i vantaggi offerti da Tot prima di impegnarsi a lungo termine.

Semplificare i pagamenti alla Pubblica Amministrazione

Uno dei punti di forza di Tot è la sua integrazione diretta con il sistema di pagamento elettronico pagoPA. Con Tot, gli utenti possono effettuare pagamenti alla Pubblica Amministrazione senza nemmeno lasciare la propria area personale. Basta inserire il codice di avviso e l'ente creditore per saldare il pagamento immediatamente. Inoltre, Tot garantisce la disponibilità della ricevuta per consultazioni future all'interno della piattaforma, offrendo un'archiviazione digitale sicura ed accessibile. Commissioni? Zero, ad eccezione di quelle applicate dall’ente.

Altri servizi inclusi nei piani Tot sono: IBAN italiano, carta di credito Visa Business, gestione di spese e incassi, bonifici SEPA, servizio SSD per le utenze e pagamenti F24 online. Tot si conferma così come un conto aziendale moderno e completo: con un mese gratuito di utilizzo, è la scelta ideale che consente alle imprese di sperimentare i vantaggi offerti dalla piattaforma senza impegno finanziario.

