Tot, il conto aziendale che parla italiano: ottieni un mese gratis

Cerchi un conto aziendale che ti offra tutto quello di cui hai bisogno per gestire le tue finanze aziendali in modo efficiente, senza spendere una fortuna? Tot è la risposta. A soli 7 euro al mese per il piano Essentials oppure 15 euro al mese per il piano Professional, avrai accesso a una vasta gamma di vantaggi esclusivi che ti semplificheranno la vita. Per un periodo di tempo limitato, tutti i nuovi clienti che apriranno un conto Tot otterranno un mese di canone gratuito.

I vantaggi di Tot per aziende (e non solo)

Con Tot, avrai accesso alle funzioni base come un IBAN italiano, bonifici SEPA, servizio SDD, pagamenti F24 e una carta di credito Visa Business per tutte le tue spese aziendali. Potrai anche incassare bonifici SEPA online o ricevere bonifici internazionali senza commissioni nascoste e programmare i tuoi pagamenti fino a trenta giorni lavorativi in anticipo, ripetere i tuoi bonifici in due clic e tenere traccia di tutte le tue transazioni con facilità.

Inoltre, con il servizio SDD di Tot, potrai gestire e saldare agevolmente bollette di luce e gas, abbonamenti telefonici o rate. Con pagoPA integrato, potrai anche pagare in tutta semplicità tributi, utenze, rette, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni - senza commissioni aggiuntive.

Ma non è tutto: Tot offre anche una carta Visa Business emessa in modalità debito con tecnologia dual-mode innovativa che ti consente di attivare successivamente un plafond di credito per poter pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni, senza interessi. E se hai preoccupazioni sulla sicurezza, puoi stare tranquillo sapendo che Tot ha stretto una partnership con Banca Sella, di cui utilizza i servizi di banking nel pieno rispetto della normativa bancaria italiana.

Scegliendo il piano Professional a soli 15 euro al mese, avrai anche 250 operazioni in uscita all’anno, operazioni in entrata gratuite e illimitate, carta di credito Visa Business inclusa e assistenza personale prioritaria. Inoltre, il recesso è sempre gratuito e il primo mese di canone è azzerato per tutti i nuovi clienti.

Qualsiasi sia il tipo di attività che gestisci - società di capitali, di persone, consortile, cooperativa, anonima, una ditta individuale, liberi professionisti e freelance - Tot è sicuramente una soluzione affidabile e 100% digitale italiana per gestire tutte le tue finanze senza preoccupazioni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.