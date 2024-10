Tot: gestione delle spese aziendali in maniera intelligente

Tot è una piattaforma per la gestione finanziaria e amministrativa delle imprese. Grazie alla sua soluzione all-inclusive, offre ai propri clienti un conto aziendale online a canone fisso e zero costi di commissione con i più importanti strumenti di pagamento, tra cui I24, F24, Ri.BA. e PagoPA, in aggiunta a bonifici istantanei online e bonifici programmabili.

Inoltre, per una gestione delle spese ancora più flessibile, Tot permette di richiedere tutte le carte aziendali di cui si ha bisogno. Le carte aggiuntive Tot sono carte di debito, presentano limiti di spesa mensile elevati e commissioni competitive sui prelievi. Queste carte possono essere richieste sia in formato fisico che virtuale.

Per richiedere l'apertura di un conto business Tot, al quale poter aggiungere carte di debito senza limiti, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale di Tot: non sono previsti costi di apertura, il bollo annuale è di soli 2 euro e i primi 30 giorni sono gratuiti.

I vantaggi delle carte aziendali Tot

Maggiore flessibilità nella gestione finanziaria, più autonomia per i propri collaboratori e un controllo migliore sulle spese aziendali: questi i principali punti di forza delle carte aziendali proposte da Tot per le spese del team.

I titolari del conto Tot hanno la facoltà di richiedere tutte le carte di debito di cui hanno necessità, indipendentemente dal tipo di spesa (ad esempio per viaggi, pubblicità, spese carburante o licenze software). In più possono scegliere tra carte fisiche e virtuali, così come salvarle nei propri wallet digitali per una gestione dei pagamenti più sicura e semplice.

È possibile anche assegnare un nome ad ogni carta aziendale richiesta, controllare le transazioni in tempo reale e impostare il limite di spesa. In questo modo, Tot permette di monitorare e tracciare tutte le spese effettuate.

Tutto ciò porta numerosi benefici ai proprietari del conto aziendale. Ad esempio, non ci si deve più preoccupare dei rimborsi spese, con la possibilità tra le altre cose di scaricare l'IVA dalle spese effettuate dai propri dipendenti. Quest'ultimi poi vantano una maggiore autonomia, senza trascurare il fatto che non sono più chiamati ad anticipare niente di tasca propria.

Tot: il conto aziendale ideale per ogni tipo di business

Per le tante funzionalità proposte, Tot è un conto aziendale ideale per qualsiasi tipo di business: dalle startup alle PMI, dagli e-commerce alle imprese di logistica e trasporti, così come per le associazioni.

Ecco un rapido riepilogo dei vantaggi di Tot per:

startup e PMI : semplificazione dell'intera gestione finanziaria e contabile di una nuova azienda fin dal giorno zero;

: semplificazione dell'intera gestione finanziaria e contabile di una nuova azienda fin dal giorno zero; e-commerce : gestione di incassi e pagamenti interamente online, importo di tutte le fatture e la loro conservazione senza mai uscire dal proprio conto;

: gestione di incassi e pagamenti interamente online, importo di tutte le fatture e la loro conservazione senza mai uscire dal proprio conto; logistica e trasporti : fino a 700 operazioni in uscita senza commissioni e operazioni in entrata sempre gratuite;

: fino a 700 operazioni in uscita senza commissioni e operazioni in entrata sempre gratuite; associazioni: richiesta del conto in 10 minuti e possibilità di avere da subito una carta VISA Business, bonifici istantanei, pagoPA e pagamenti F24 senza commissioni.

I prezzi dei piani Tot

I piani di Tot sono Essentials, Plus e Premium, con prezzi a partire da 7 euro al mese con fatturazione annuale. Ecco una panoramica completa:

Essentials : 7 euro al mese (unico addebito di 84 euro + IVA)

: 7 euro al mese (unico addebito di 84 euro + IVA) Plus : 15 euro al mese (unico addebito di 180 euro + IVA)

: 15 euro al mese (unico addebito di 180 euro + IVA) Premium: 32 euro al mese per i primi 12 mesi (unico addebito di 384 euro + IVA)

Per maggiori informazioni su prezzi e caratteristiche di ciascun piano, è possibile consultare la pagina dedicata di Tot. I primi 30 giorni sono gratuiti.

