Tot e l’integrazione con il cassetto fiscale: una marcia in più per le PMI

Tot, il primo conto aziendale online progettato da una fintech 100% italiana, aiuta a semplificare la gestione amministrativa e contabile della propria attività. Il merito è da attribuire all'integrazione con il Cassetto Fiscale, servizio online dell'Agenzia delle Entrate che consente di verificare dati e informazioni fiscali.

L'obiettivo della scelta di Tot è di permettere ai suoi clienti di accedere alle informazioni del cassetto fiscale senza uscire dal proprio account. Un'idea che si materializza anche grazie all'utilizzo dei migliori strumenti per controllare in tempo reale e in modo preciso le fatture, oltre che i pagamenti e lo stato della cassa.

La registrazione a Tot è gratuita e avviene su questa pagina del sito ufficiale. I primi 30 giorni di servizio sono inclusi nella prova, poi si è liberi di scegliere se rinnovare o meno il servizio.

Tot: i vantaggi dell'integrazione con il cassetto fiscale

Può apparire una frase banale, utilizzata un po' da tutti anche impropriamente, ma rimane pur sempre una verità: il tempo è denaro. Ogni azienda, piccola o grande che sia, punta a essere il più efficiente possibile, in modo da massimizzare i guadagni riducendo al tempo stesso gli sprechi. Di contro, la complessità amministrativa è un problema particolarmente sentito dalle piccole e medie imprese che non hanno le risorse da dedicare e team specializzati nella gestione di questi aspetti. Molto spesso, infatti, sono proprio gli imprenditori stessi a farsi carico di queste attività, con un notevole dispendio di tempo ed energie.

Ed è questo l’obiettivo di Tot, che si prefigge di liberare l’imprenditore dalle complessità e dalle perdite di tempo derivanti dalle attività di gestione amministrativa della propria azienda.

Il focus è la sincronizzazione del conto con il cassetto fiscale online, che permette di riconciliare in modo automatico le fatture emesse e ricevute con le transazioni in entrata e uscita. Già solo questa funzione consente all’imprenditore di risparmiare una mole di lavoro notevole, dato che non occorre più cercare manualmente la corrispondenza con i fornitori o incrociare il flusso di cassa con gli importi in fattura.

Una volta fatta la riconciliazione delle fatture è poi possibile, con un solo clic, esportare i dati in Excel, in modo da agevolare il commercialista con la stesura della Prima Nota. Inoltre, è possibile saldare il dovuto ai fornitori tramite bonifico istantaneo, direttamente dalla fattura, senza dover abbandonare la sessione e uscire dall’account e, al termine dell’operazione, anche lo stato della fattura si aggiornerà in automatico.

Infine, le fatture possono essere filtrate, organizzate in categorie e ordinate in base allo stato, per distinguere a colpo d’occhio quelle saldate da quelle non ancora evase.

Tutte queste operazioni vengono eseguite tramite una dashboard di riepilogo molto intuitiva e semplice da usare.

I piani di Tot

Tot è disponibile nei piani Essentials, Plus e Premium, con prezzi a partire da 7 euro al mese. Non sono previsti costi di apertura, con un’unica marca da bollo annuale di 2 euro, per la massima trasparenza possibile. Confermiamo inoltre la possibilità di provare gratuitamente Tot per i primi 30 giorni.

L’integrazione con il cassetto fiscale è una funzionalità esclusiva dei piani Plus e Premium. Per maggiori informazioni su caratteristiche e prezzi di ciascun piano Tot, visitate la pagina di riepilogo del conto online Tot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.