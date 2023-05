Toshiba Canvio Basics 1TB: OFFERTA BOMBA per l'hard disk esterno su Amazon

Siete in possesso di un PC portatile non proprio all'avanguardia, quando per studio o lavoro avete necessità di avere con voi una mole di dati e documenti molto grande? Oppure dovete aumentare la memoria di un vostro dispositivo, o ancora trasportare dati da una parte all'altra continuamente? Per gli utenti come voi la scelta più giusta da fare è acquistare un hard disk esterno, che può veramente essere la vostra salvezza. Se ne state cercando uno, sappiate che avete una grandissima occasione oggi con il Toshiba Canvio Basics 1TB.

Perché parliamo di occasione? Perché sappiate che da oggi su Amazon è in offerta con il 46% di sconto l'hard disk esterno Toshiba Canvio Basics da 1TB, con un prezzo di 43,39€ e un risparmio per voi di circa 36,00€.

Hard disk Toshiba Canvio Basics 1TB: la memoria per voi

Questo dispositivo è compatibile con tutti i sistemi operativi Windows più recenti, oltre ad essere utilizzabile anche con console come PlayStation e Xbox tramite il cavo USB. Sappiate inoltre che si tratta di un hard disk plug and play, quindi per utilizzarlo vi basterà collegarlo senza il bisogno di ulteriori configurazioni.

Quest'offerta su Amazon per l'hard disk esterno Toshiba Canvio Basics da 1TB è esattamente quello che ci vuole per fare un corposo salto di qualità con lo spazio dei vostri dispositivi, senza rinunciare ad altre installazioni, o a film e musica che volete tenere in bacheca.

