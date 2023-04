Torretta multipresa verticale con USB: da oggi su Amazon con DOPPIO SCONTO

Quante volte ci capita a casa o in ufficio, di non avere prese elettriche o porte USB a sufficienza per le nostre esigenze? E soprattutto, quante volte lo spazio che dovremo dedicarvi è minore rispetto a quello a nostra disposizione? Ebbene, esistono accessori in grado non solo di guadagnare spazio, ma anche di darci una soluzione più snella e intelligente. La torretta multipresa verticale di YOHOOLYO risolve in uno tutti questi problemi, ed ora a un prezzo più basso.

Se state cercando un accessorio di questo tipo a poco prezzo infatti, sappiate che su Amazon in offerta potrete aggiudicarvi proprio la torretta multipresa verticale di YOHOOLYO a soli 35,99€, con uno sconto sul totale del 10%, ai quali potrete aggiungere anche un ulteriore sconto del 10% applicando il coupon e pagando solo 32,39€.

Torretta elettrica con porte USB: la soluzione intelligente

Questo prodotto è dotato di 8 prese CA e 5 porte USB di ricarica rapida per soddisfare tutte le esigenze che vi elencavamo in apertura. È adatto per mantenere in ordine la scrivania e nel caso in cui ci sia un gran numero di prodotti elettronici, e con i fili rimangono comunque al loro posto. Il cavo di alimentazione nascosto da 2,5 m può essere riposto nella parte inferiore della presa, risparmiando più spazio.

Possiede 4 interruttori indipendenti per attivare i lati desiderati. Inoltre la torretta multipresa con porte USB di YOHOOLYO ha una porta di sicurezza incorporata, con l'alimentazione che si spegnerà automaticamente in caso di sovratensione o cortocircuito. Praticità, utilità e sicurezza in un'unica mossa.

