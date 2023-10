Torrenting e peer to peer, è necessario utilizzare una VPN?

Usare il Torrenting e il Peer to Peer oggi non è più sicuro di 10, 15, 20 anni fa. Se ti stai dunque chiedendo se sia necessaria una VPN, la risposta è una sola: sì. Anzi, più che necessaria possiamo dire che è indispensabile, se ci tieni alla tua privacy e alla tua sicurezza.

E c'è una VPN migliore delle altre in questo campo, con la quale puoi dormire sonni tranquilli da qui fino a quando esisterà Internet (speriamo per molto tempo): NordVPN, oggi in offerta speciale con lo sconto Black Friday.

NordVPN per continuare a usare Torrenting e Peer to Peer in modo sicuro

Con NordVPN metti innanzitutto in sicurezza i tuoi dati personali, senza per questo dover rinunciare a quelli che sono i vantaggi di una condivisione dei contenuti veloce e impeccabile dal punto di vista dell'esperienza utente, confidando sempre nella legalità del tuo utilizzo di Torrenting e Peer to Peer.

Ma una VPN come questa non si limita a offrirti una protezione totale dei tuoi dati. Un altro aspetto cruciale da tenere in considerazione in questo caso è ottenere il completo anonimato. Ecco, NordVPN riesce a garantirtelo nel migliore dei modi con i suoi oltre 5.800 server dislocati in tutto il mondo: le tue informazioni saranno rese invisibili grazie alla potentissima crittografia AES 256 Bit, di fatto ti trasformerai in un fantasma.

E poi NordVPN ti consentirà di sfruttare Torrenting e Peer to Peer in modo illimitato, andando così a contrastare in maniera efficace i limiti del traffico imposti in automatico da provider e amministratori di rete negli orari in cui il traffico Internet è maggiore.

Approfitta ora dello sconto Black Friday di NordVPN per ottenere un maxi sconto del 65% e beneficiare di 3 mesi aggiuntivi in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.