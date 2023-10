Torna in SUPER SCONTO il mouse wireless Logitech M185 (-45%)

Se devi acquistare un mouse wireless ma non vuoi spendere tanti soldi allora questa offerta che sto per segnalarti fa sicuramente al caso tuo. In questo momento puoi mettere nel tuo carrello il mouse wireless Logitech M185 a soli 10,90 euro, invece che 19,99 euro.

Già a prezzo pieno è comunque economico ma con questo ulteriore sconto del 45% è da prendere all'istante. È un mouse molto compatto e perfettamente compatibile con PC, Mac, Chromebook, Linux e Android. Si collega velocemente senza la necessità di software addizionali ed è molto fluido. A questa cifra è sicuramente un best buy.

Logitech M185: a questo prezzo è da avere assolutamente

È chiaro che a un prezzo del genere è difficile trovare qualcosa di migliore. Questo mouse senza fili ha un design molto compatto e quindi ottimo per portartelo dietro e usarlo con un notebook. Lo puoi usare tranquillamente sia con la mano destra che con quella sinistra e i tasti sono silenziosi.

Scorre su qualsiasi superficie in modo fluido e veloce e ha una connessione affidabile fino a 10 m di distanza. È plug and play grazie al ricevitore che troverai incluso. Come ti dicevo è perfettamente compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi senza la necessità di fare installazioni. Inoltre ha una batteria in grado di durare per un anno intero.

Approfitta anche tu di questa promozione spettacolare ma fai presto perché a breve potrebbe scadere. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo Logitech M185 a soli 10,90 euro, invece che 19,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

